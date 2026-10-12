“이번에도 광고?” 영화 ‘아저씨’ 이후 작품 없는 원빈 근황…16년째 광고만

배우 원빈이 건강기능식품 브랜드의 새 광고 모델로 나섰다.. ‘닥터파이토’ 유튜브 채널 캡처.

MBN 토크쇼 ‘김주하의 데이앤나잇’ 방송 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 원빈이 마지막으로 출연한 영화 ‘아저씨’ 개봉 이후 연기 활동 공백 기간은? 약 16년 약 10년

2010년 영화 ‘아저씨’ 이후 16년째 작품 공백을 이어가고 있는 배우 원빈이 건강기능식품 브랜드의 새 광고 모델로 나섰다.프리미엄 건강기능식품을 만드는 ‘닥터파이토’는 지난 8일 공식 소셜미디어(SNS)와 유튜브 채널 등에 원빈의 사진과 광고 영상을 올리며 배우 원빈이 자사 제품의 첫 공식 모델로 발탁됐다고 밝혔다.공개된 TV CF 광고 영상 속 원빈은 검은 터틀넥 차림으로 목을 감싸 턱선을 강조했고 단발머리를 자연스럽게 내려뜨린 모습이다. 만 49세의 나이에도 여전한 ‘꽃미남’ 비주얼을 자랑하고 있다.팬들은 원빈의 비주얼에 놀라움을 감추지 못하면서도 작품 소식이 없는 것에 아쉬움을 감추지 못하고 있다. 이들은 “여전히 잘생겼네”, “연기 좀 해줘라”, “연기에 재미를 못 느끼는 건가”, “제발 작품 좀 찍어줘라”, “관리 잘했네”, “광고 주지 마라 작품 좀 찍게” 등의 반응을 보였다.원빈의 근황은 전해졌지만, 배우로서의 작품 이력은 여전히 ‘아저씨’에 머물러 있다. 2010년 8월 개봉한 이 영화 이후 원빈은 약 16년 2개월 동안 연기 활동을 하지 않고 있다.지난 6월 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에서는 그의 근황이 언급되기도 했다. 김주하는 “친분이 있어서 (원빈에게) 물어본 적 있다. ‘아저씨’ 이후로 왜 활동을 안 했냐고 물었다”며 “‘아저씨’ 이미지가 너무 강해서 그런지 이후로 섭외가 안 들어온다고 했다”고 밝혔다.이에 배우 박근형은 “그게 바보 같은 배우다. 강렬한 걸 했으면 또 다른 강렬한 것에 도전해야 하는데 그거에 빠져있는 거다”라며 후배를 향한 애정 어린 조언을 건넸다.2015년 원빈과 결혼한 배우 이나영은 지난 3월 ENA 월화드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’ 종영 인터뷰에서 남편의 긴 공백기와 관련해 “(원빈도) 연기 욕심이 많다”며 “그래도 잊지 않고 계속 관심 가져주고 해서 저도 옆에 있는 사람으로서도 그렇고 본인도 감사하게 생각한다”고 전했다.김민지 기자