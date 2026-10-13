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유이, 역시 근수저…‘탄탄 근육’ 돋보인 운동 일상 [SNS★샷]

입력 :2026-10-13 10:23:01
수정 :2026-10-13 10:23:01
사진=유이 인스타그램 캡처
사진=유이 인스타그램 캡처


그룹 ‘애프터스쿨’ 출신 배우 유이가 근육질 몸매를 드러내며 운동 일상을 전했다.

지난 12일 유이는 자신의 인스타그램에 운동 일상이 담긴 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 유이는 헬스장에서 스포티한 반바지에 브라톱 차림으로 운동에 몰두하고 있는 모습이다. 러닝, 로잉, 덤벨 등 고강도 운동을 수행하며 탄탄한 팔 근육과 선명한 복근을 과시해 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

사진=유이 인스타그램 캡처
사진=유이 인스타그램 캡처


사진=유이 인스타그램 캡처
사진=유이 인스타그램 캡처


유이는 체육고등학교 출신으로, 데뷔 전 수영 선수로 활약한 이력을 지닌 가요계 대표 운동인으로 꼽힌다. 그의 부친은 프로야구 한화 이글스 김성갑 코치로, 야구 선수 출신인 아버지의 남다른 피지컬과 운동 신경을 물려받은 이른바 ‘근수저’로 알려져 있다. 그는 뛰어난 운동 능력으로 tvN 예능 프로그램 ‘무쇠소녀단’에서 압도적인 운동 실력과 강인한 체력을 선보이며 화제를 모은 바 있다.

한편, 유이는 최근 티빙 오리지널 시리즈 ‘로또 1등도 출근합니다’에서 유지현 역으로 특별 출연해 존재감을 드러냈다.

강경민 기자
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