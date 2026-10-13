윤아, 단발이 이렇게 섹시해? 물오른 성숙미 [SNS★샷]

사진=임윤아 공식 SNS 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 임윤아가 화보에서 선보인 헤어스타일은? 단발머리 긴머리

가수 겸 배우 임윤아가 단발 헤어스타일 변신과 함께 한층 깊어진 성숙미를 드러냈다.13일 임윤아의 공식 소셜미디어(SNS) 채널에는 패션 매거진 화보 비하인드 컷 여러 장이 게재됐다.공개된 사진 속 임윤아는 기존의 청순하고 단아한 이미지를 벗고, 볼륨감이 돋보이는 단발머리로 변신해 색다른 분위기를 연출했다. 그는 짙은 버건디 컬러의 슬리브리스 셋업을 비롯해 포근한 질감의 브라운 후드 코트, 시크한 블랙 룩에 선글라스를 매치한 스타일링까지 다채로운 착장을 완벽하게 소화했다.카메라를 응시하는 깊은 눈빛과 당당한 포즈는 가을의 고혹적인 무드를 한층 끌어올렸다. 매혹적인 표정부터 강렬한 카리스마 넘치는 표정까지 자유자재로 선보이며 ‘화보 장인’다운 면모를 여과 없이 발휘했다.한편 임윤아는 지난 2007년 그룹 ‘소녀시대’로 데뷔했다. 그는 가수뿐 아니라 드라마 ‘너는 내 운명’, ‘킹더랜드’, ‘폭군의 셰프’, 영화 ‘엑시트’, ‘악마가 이사왔다’ 등에 출연하며 배우로도 활발히 활동해 왔다.최근에는 차기작으로 tvN 새 드라마 ‘언내추럴’의 주인공인 법의관 송도은 역 출연을 확정 짓고 또 한 번의 파격적인 연기 변신을 예고하고 있다.강경민 기자