기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

장원영, ‘정해인·정용화’와 싱가포르서 만났다…“비주얼 조합 눈부셔”

입력 :2026-10-13 17:15:21
수정 :2026-10-13 17:15:21
사진=타미힐피거 SNS 캡처
사진=타미힐피거 SNS 캡처


그룹 ‘아이브(IVE)’ 장원영과 배우 정해인, 씨엔블루 정용화가 싱가포르에서 만나 독보적인 비주얼 케미스트리를 발산했다.

13일 글로벌 패션 브랜드 타미힐피거는 공식 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 “장원영, 정해인, 정용화와 함께 싱가포르 그랑프리에 참석한다면”이라는 문구와 함께 세 사람이 함께한 사진 및 영상 여러 장을 공개했다.

공개된 영상과 사진 속에는 ‘2026 싱가포르 F1 그랑프리’ 현장을 찾은 장원영, 정해인, 정용화의 모습이 담겨 시선을 사로잡았다. 세 사람은 브랜드 특유의 세련된 의상을 각자의 매력으로 완벽히 소화해 내며 나란히 포즈를 취해 훈훈한 분위기를 더했다.

사진=타미힐피거 SNS 캡처
사진=타미힐피거 SNS 캡처


사진=타미힐피거 SNS 캡처
사진=타미힐피거 SNS 캡처


특히 서로 다른 분야에서 활약 중인 톱스타들의 이색적인 만남에 팬들의 폭발적인 반응이 이어졌다.

세 사람은 지난 11일 싱가포르에서 열린 F1 그랑프리 일정에 맞춰 현지를 찾은 것으로 전해졌다. 이들은 타미힐피거와 캐딜락 F1이 협업해 마련한 현지 팝업스토어 행사에 동반 참석했다.

한편, 장원영은 해당 브랜드 라인인 타미 진스의 글로벌 앰버서더로 활발히 활동 중이며, 정해인과 정용화 역시 브랜드 공식 행사에 꾸준히 참여하며 협업을 이어오고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
세 명의 연예인이 함께 참석한 행사는 무엇인가요?
인기기사
A2O LITE, 화려한 데뷔 무대
김혜수, 변함없는 동안 미모
런던영화제 빛낸 스타들
액션배우 김현이, 교통사고 사망… 뒤늦게 알려진 비보·방송가 ‘추모 물결’

액션배우 김현이, 교통사고 사망… 뒤늦게 알려진 비보·방송가 ‘추모 물결’
“19금 영상 보여주겠다” 메간 폭스, 성인 플랫폼 데뷔…‘반응 폭발’ 월 구독료는

“19금 영상 보여주겠다” 메간 폭스, 성인 플랫폼 데뷔…‘반응 폭발’ 월 구독료는
배우 박준금, 감독 뺨 때렸나…결국 출연 정지? 입 열었다

배우 박준금, 감독 뺨 때렸나…결국 출연 정지? 입 열었다
“결승선 500m 남기고”…마라톤서 쓰러진 20대 유명 女러너 사망

“결승선 500m 남기고”…마라톤서 쓰러진 20대 유명 女러너 사망
“신동엽 피멍 사건” 폭행설에…정웅인 결국 입 열었다

“신동엽 피멍 사건” 폭행설에…정웅인 결국 입 열었다
‘서준맘’ 박세미 결혼한다…배우 뺨치는 예비 신랑 ‘깜짝’

‘서준맘’ 박세미 결혼한다…배우 뺨치는 예비 신랑 ‘깜짝’
“헤드폰 끼고 춤추다 울타리 넘어”…호랑이 공격에 숨진 男, 마지막 행동 ‘의문’

“헤드폰 끼고 춤추다 울타리 넘어”…호랑이 공격에 숨진 男, 마지막 행동 ‘의문’
마라톤 결승선 500m 앞두고 숨진 카이스트 대학원생…추모 물결

마라톤 결승선 500m 앞두고 숨진 카이스트 대학원생…추모 물결
“피 흘리고 쓰러져” 부산 아파트서 40대 남성 흉기 찔려 사망…동거男 긴급 체포

“피 흘리고 쓰러져” 부산 아파트서 40대 남성 흉기 찔려 사망…동거男 긴급 체포
인기 클릭
Weekly Best

  1. 탑, ♥나나와 열애 인정하자마자…‘씁쓸한 소식’ 전했다

    탑, ♥나나와 열애 인정하자마자…‘씁쓸한 소식’ 전했다

  2. 송혜교, 강동원 품에 꼭 안긴 모습 ‘포착’…무슨 사이길래

    송혜교, 강동원 품에 꼭 안긴 모습 ‘포착’…무슨 사이길래

  3. “팬티 절반 이상 흘러내려”…‘놀토’서 아이돌 노출 사고

    “팬티 절반 이상 흘러내려”…‘놀토’서 아이돌 노출 사고

  4. 구준엽 맞아? 몰라보게 변한 모습…여전히 서희원 묘소에

    구준엽 맞아? 몰라보게 변한 모습…여전히 서희원 묘소에

  5. “이미 2년 전 이혼”…6살 연하 미스코리아와 결혼한 개그맨 ‘충격 고백’

    “이미 2년 전 이혼”…6살 연하 미스코리아와 결혼한 개그맨 ‘충격 고백’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던영화제 빛낸 스타들

런던영화제 빛낸 스타들

영화배우 등 스타들이 11일(현지시간) 영국 런던에서 열린 런던영화제 기간 중 영화 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.세계 각국의 영
스타들의 눈부신 레드카펫

스타들의 눈부신 레드카펫

영화 ‘이성과 감성’(Sense and Sensibility)의 미국 로스앤젤레스 시사회가 7일(현지시간) 열렸다.이날 시사회는 미국