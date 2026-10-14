기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

김구라 “여자친구 있지만 결혼은 아냐…설정한 것”

입력 :2026-10-14 09:15:11
수정 :2026-10-14 09:15:11

김구라, 아들 그리 결혼설 부인

그리는 지난 8월 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘여러분 저 이제 결혼하려구요’라는 제목의 영상을 공개했다. 당시 그리는 영상에서 결혼을 앞둔 설정을 바탕으로 신혼집을 알아봤다. 유튜브 ‘김그리’ 캡처
그리는 지난 8월 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘여러분 저 이제 결혼하려구요’라는 제목의 영상을 공개했다. 당시 그리는 영상에서 결혼을 앞둔 설정을 바탕으로 신혼집을 알아봤다. 유튜브 ‘김그리’ 캡처


방송인 김구라가 아들인 래퍼 그리의 결혼설에 선을 그었다.

11일 유튜브 채널 ‘그리구라’에는 이날 진행된 ‘김구라 경제연구소’ 라이브 영상이 올라왔다.

라이브 방송 중 한 시청자는 김구라에게 “동현씨 결혼 준비한다는데 미리 축하드린다”라고 말했다.

이에 김구라는 “그건 설정”이라며 “다나카처럼 부캐(부캐릭터)다”라고 설명했다.

이어 “물론 지금 만나는 여자친구는 있지만 결혼 그런 건 아니다”라며 “유튜브도 요즘 경쟁이 치열하지 않나. 그래서 그런 설정을 한 거지 결혼은 아니다”라고 덧붙였다.

그리는 앞서 지난 8월 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘여러분 저 이제 결혼하려구요’라는 제목의 영상을 공개한 바 있다.

당시 그리는 영상에서 결혼을 앞둔 설정을 바탕으로 신혼집을 알아봤고, 제작진은 실제 상황과는 관련이 없다는 문구를 덧붙였다.

한편 1998년생인 그리는 지난 3월 여자친구와 함께 남창희의 결혼식에 참석한 모습이 홍진경의 유튜브 채널을 통해 공개됐다.

이후 그리는 여자친구와 오래 교제해 왔으며, 결혼도 생각하고 있다고 밝혔다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김구라는 그리의 결혼설에 대해 무엇이라고 설명했나?
인기기사
A2O LITE, 화려한 데뷔 무대
김혜수, 변함없는 동안 미모
런던영화제 빛낸 스타들
‘미코 출신’ 엄지민 앵커, 정우철과 결혼…“아름다운 반쪽”

‘미코 출신’ 엄지민 앵커, 정우철과 결혼…“아름다운 반쪽”
마라톤 결승선 500m 앞두고 숨진 카이스트 대학원생…추모 물결

마라톤 결승선 500m 앞두고 숨진 카이스트 대학원생…추모 물결
“길거리서 키 1.2m 로봇이 16세女 성추행” 발칵…SNS 생중계됐다

“길거리서 키 1.2m 로봇이 16세女 성추행” 발칵…SNS 생중계됐다
“산에서 애들 줄세워 얼굴 때리더라” 충격 목격담…집단폭행 의혹 터졌다

“산에서 애들 줄세워 얼굴 때리더라” 충격 목격담…집단폭행 의혹 터졌다
인천 흉기난동에 20대 딸 아직 의식 못 찾아…“그 ×× 얼굴 보고 싶다” 아버지 분노

인천 흉기난동에 20대 딸 아직 의식 못 찾아…“그 ×× 얼굴 보고 싶다” 아버지 분노
“첫 데이트에 140만원 쓴 男…거절하니까 돈 달라는데 줘야 하나요?” 女 사연에 ‘갑론을

“첫 데이트에 140만원 쓴 男…거절하니까 돈 달라는데 줘야 하나요?” 女 사연에 ‘갑론을
“피임 좀 합시다”…집집마다 콘돔 배달 나서는 나라

“피임 좀 합시다”…집집마다 콘돔 배달 나서는 나라
김나영♥마이큐 “셋째가 생겼어요”…몇 년 전부터 원했던 새 가족

김나영♥마이큐 “셋째가 생겼어요”…몇 년 전부터 원했던 새 가족
70 넘은 아내에게 “아침밥 제대로 안 차려?”…머리 내리친 남편

70 넘은 아내에게 “아침밥 제대로 안 차려?”…머리 내리친 남편
인기 클릭
Weekly Best

  1. 송혜교, 강동원 품에 꼭 안긴 모습 ‘포착’…무슨 사이길래

    송혜교, 강동원 품에 꼭 안긴 모습 ‘포착’…무슨 사이길래

  2. “팬티 절반 이상 흘러내려”…‘놀토’서 아이돌 노출 사고

    “팬티 절반 이상 흘러내려”…‘놀토’서 아이돌 노출 사고

  3. “이미 2년 전 이혼”…6살 연하 미스코리아와 결혼한 개그맨 ‘충격 고백’

    “이미 2년 전 이혼”…6살 연하 미스코리아와 결혼한 개그맨 ‘충격 고백’

  4. 류필립, ‘17살 연상’ 미나 떠나 미국 갔다 “스트레스 많이 받아” 무슨 일?

    류필립, ‘17살 연상’ 미나 떠나 미국 갔다 “스트레스 많이 받아” 무슨 일?

  5. 아이유를 화장실로 데려가 때렸다? 서인영 “안 친했다” 직접 밝힌 해명은

    아이유를 화장실로 데려가 때렸다? 서인영 “안 친했다” 직접 밝힌 해명은
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던영화제 빛낸 스타들

런던영화제 빛낸 스타들

영화배우 등 스타들이 11일(현지시간) 영국 런던에서 열린 런던영화제 기간 중 영화 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.세계 각국의 영
스타들의 눈부신 레드카펫

스타들의 눈부신 레드카펫

영화 ‘이성과 감성’(Sense and Sensibility)의 미국 로스앤젤레스 시사회가 7일(현지시간) 열렸다.이날 시사회는 미국