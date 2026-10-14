[포토] 에스파 닝닝, 고혹미 폭발 ‘아찔한 자태’

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 닝닝이 공개한 사진의 주제는 무엇인가? 바자 차이나 BTS 에스파 월드투어

에스파 닝닝이 독보적인 미모와 다채로운 스타일링으로 시선을 사로잡았다.닝닝은 최근 자신의 SNS에 “BAZZAR CHINA BTS”라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 그는 다양한 콘셉트를 완벽하게 소화하며 팔색조 매력을 뽐냈다.닝닝은 반짝이는 시퀸 소재의 블랙 시스루 드레스를 착용해 고혹적이면서도 우아한 분위기를 연출했다. 블랙 차량 위와 스튜디오를 배경으로 과감하면서도 세련된 포즈를 선보이며 남다른 존재감을 드러냈다.또한 풍성한 브라운 퍼 장식이 돋보이는 아우터에 독특한 선글라스를 매치해 힙하면서도 시크한 매력을 발산했다. 과감한 패션 아이템도 자신만의 스타일로 소화하며 패션 아이콘다운 면모를 보여줬다.특히 강아지를 품에 안고 카메라를 응시하는 사진에서는 매혹적인 눈빛과 사랑스러운 분위기가 어우러져 색다른 매력을 더했다. 카리스마 넘치는 모습부터 부드럽고 러블리한 분위기까지, 다채로운 매력으로 팬들의 마음을 사로잡았다.한편, 닝닝이 속한 에스파는 현재 월드투어 ‘2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLaeXITY’를 통해 글로벌 팬들과 만나고 있다.온라인뉴스부