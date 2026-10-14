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‘전처 폭행·외도’ 논란 가수, 복귀한다는데…좌석 수 ‘단 46석’

입력 :2026-10-14 17:08:17
수정 :2026-10-14 17:08:17
사진=윤딴딴 인스타그램 캡처
사진=윤딴딴 인스타그램 캡처


전처 폭행 및 외도 논란으로 충격을 안겼던 가수 윤딴딴(본명 윤종훈)이 소규모 공연을 시작으로 무대에 복귀한다.

윤딴딴은 지난 13일 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 “예매해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다. 2주 뒤 일요일에 뵙겠다”는 글을 올리며 팬들에게 인사말을 전했다.

앞서 그는 지난달 29일 ‘공연 공지’를 게시하며 오는 11월 1일 단독 라이브 공연 ‘윤딴딴 Live Day 26년 가을’ 개최 소식을 알린 바 있다. 윤딴딴이 직접 공개한 좌석 배치도에 따르면 해당 공연장의 좌석 규모는 단 46석으로, 매우 적은 인원만을 수용하는 소규모로 기획됐다.

사진=윤딴딴 인스타그램 캡처
사진=윤딴딴 인스타그램 캡처


윤딴딴은 지난 2019년 가수 은종(본명 손하은)과 결혼했으나, 지난해 6월 파경 소식을 전하며 논란의 중심에 선 바 있다.

당시 은종은 “최근 제가 남편(윤딴딴)의 상대(내연녀)를 대상으로 제기한 상간 소송이 1년간의 분쟁 끝에 승소로 마무리됐다”며 “연애 시절부터 감정싸움이 격해질 때면 신체적, 정신적 피해로 이어진 일들이 있었다. 한 차례로 정리되지 않은 외도와 그 이후 감정싸움 속에서 발생한 폭력으로 인해 관계는 더 이상 회복이 어려운 상태가 되었다”고 밝혀 파장을 일으켰다.

이에 윤딴딴 역시 “끝나지 않는 폭언과 폭행에 무력을 사용했던 사실을 인정한다”며 “정신적으로나 금전적으로 아내에게 많이 지친 상태였다. 지친 마음에 다른 분과 연락을 주고받은 것에 변명의 여지없이 깊이 반성하고 있다”고 폭행 및 외도 의혹에 대해 고개를 숙였다.

강경민 기자
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