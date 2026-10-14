“보냉백만 11개”…이지혜, ‘성심당 싹쓸이’ 논란에 올린 사진 ‘분노’

이지혜 인스타그램 캡처

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방송인 이지혜가 대전 성심당에서 빵을 대량 구매해 다른 손님을 배려하지 않았다는 일부 지적에 해명에 나섰다.이지혜는 14일 자신의 소셜미디어(SNS)에 ‘뒷사람 배려 안 하고 성심당 빵 싹쓸이 해 간 이지혜 논란’이라는 게시글 캡처 사진을 공개했다.그는 해당 게시물에 “싹쓸이라뇨. 논란을 만드는 이유가 무엇인지 궁금합니다”라고 불쾌감을 표했다.이어 “촬영차 대전에 방문해 오는 길에 스태프들 다 같이 하나씩 가져갈 수 있도록 저는 결제만 도와드렸습니다만”이라고 해명했다.이지혜는 “단체 사진이 없는 관계로 가져가신 분들 직접 실명 써 드린다”면서 보냉백 사진에 일일이 스태프들의 실명을 적었다. 또한 빵을 고르는 스태프들의 모습도 공개했다.앞서 이지혜는 지난 13일 남편 문재완씨와 대전을 방문한 사진을 올린 뒤 ‘우리 모두의 것’이라는 글과 함께 성심당 보냉 가방 11개가 놓인 사진을 공개했다.이후 일부 온라인 커뮤니티에서는 한꺼번에 많은 빵을 구매해 다른 손님에게 피해를 준 것 아니냐는 지적이 나왔다.이지혜의 해명에 더해 동행한 스태프들도 구매 경위를 전했다. 한 스태프는 “다 같이 줄을 서서 구매했고 계산은 지혜 선배가 했다”며 “감사히 잘 먹었다”고 댓글을 달았다.다른 스태프도 “스태프들과 가족들 몫까지 거의 60만원어치를 사 줬다”며 “회사에서 모두 잘 나눠 먹었다”고 전했다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.이지혜가 운영 중인 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’는 100만명이 넘는 구독자를 보유하고 있다.온라인뉴스부