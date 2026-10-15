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“9살에 처음 만나”…‘23세’ 래퍼 빅나티, 깜짝 결혼 발표

입력 :2026-10-15 15:37:26
수정 :2026-10-15 15:37:26
가수 빅나티 인스타그램 캡처
가수 빅나티 인스타그램 캡처


가수 빅나티(23·서동현)가 깜짝 결혼 발표를 했다.

빅나티는 지난 14일 팬들과의 단체 대화 메시지방을 통해 자신의 결혼 소식을 직접 알렸다.

빅나티는 “사람들이 알기 전에 너네한테 먼저 알려주고 싶어서 올해 마지막 이슈가 하나 더 있다”고 운을 뗐다.

이어 “갑작스러울지도 모르겠지만 ‘밴쿠버’랑 ‘벤쿠버2’ 등 많은 노래 (주인공인) 그 친구랑 평생 함께하기로 했어”라고 밝혔다.

‘벤쿠버’와 ‘벤쿠버2’는 빅나티가 오랫동안 마음에 품었던 여성을 향한 감정을 담은 자작곡으로 알려져 있다.

빅나티는 “너희들 덕분에 그런 노래도 세상에 나올 수 있었고 그 덕에 나도 많은 걸 배운 것 같아”라고 전했다.

빅나티는 같은 날 자신의 인스타그램에 “9살에 처음 만나 24살에 결혼하게 되었습니다”라는 글과 함께 두 사람의 추억을 담은 영상을 올렸다.

영상에는 차 안에서 반지를 건네며 청혼하는 장면도 담겼다.

빅나티는 앞서 다양한 매체를 통해 초등학교 시절부터 10년 넘게 짝사랑했던 인물이 있으며, 연인으로 발전했다고 밝힌 바 있다.

빅나티는 지난 2019년 엠넷 ‘쇼미더머니8’에 출연해 인지도를 올렸으며 ‘밴쿠버’, ‘노스탈지아’, ‘정이라고 하자’, ‘사랑이라 믿었던 것들은’ 등의 곡으로 사랑받았다.

현재 빅나티는 지난달부터 사회복무요원으로 대체 복무 중이다.

온라인뉴스부
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