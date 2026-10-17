전진♥류이서, 시험관 임신 성공했는데…“유산됐다” 눈물

유튜브 ‘류이서’ 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인

그룹 신화 멤버 전진의 아내 류이서가 시험관 시술 끝에 임신에 성공했으나 유산한 사실을 전했다.지난 16일 유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’에는 ‘전진♥류이서 부부의 배아 이식 그 후’라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에는 첫 배아 이식 이후 임신을 확인하는 과정부터 유산에 이르기까지 부부의 이야기가 담겼다.류이서는 배아 이식 8일 차에 임신 테스트기에서 희미한 두 줄을 확인했다. 이를 본 전진은 아내를 꼭 끌어안으며 기쁨을 감추지 못했다.이식 11일 차에는 병원 혈액 검사를 통해 임신을 확인했고, 이후 초음파 검사에서 아기집도 발견됐다.당시 류이서는 “현재 임신 5주 1일 차”라면서도 “아기집을 봐도 마냥 좋아하기가 힘들다. 걱정이 된다”며 조심스러운 심경을 드러냈다.이식 26일 차 검사에서는 난황이 정상적으로 관찰됐지만, 32일 차에 태아의 성장이 더뎌졌다는 진단을 받았다. 담당 의사는 문제가 생길 가능성과 그렇지 않을 가능성이 각각 절반 정도라고 설명했다.결국 부부는 며칠 뒤 유산 소식을 전했다.류이서는 “이번에는 너무 아쉽게 유산으로 마무리가 됐다”며 “임신을 확인했을 때도 유산 가능성을 어느 정도 생각하고 있었기 때문에 둘 다 상처가 덜했던 것 같다”고 말했다.이어 “그래도 행복한 시간이었고, 잠깐이라도 찾아와 준 아기에게 고맙다”고 털어놨다.남편을 떠올리며 눈물을 보이기도 했다. 류이서는 “남편도 옆에서 혼자 마음고생을 많이 했는데, 남편에게도 미안하다”고 말했다.류이서는 몸 상태를 회복한 뒤 다시 난자 채취부터 시험관 시술에 도전할 계획이라고 밝혔다.온라인뉴스부