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“성별 바뀐 것 같다” 신지, 문원과 결혼 5개월 만에 달라진 관계 고백

입력 :2026-10-18 07:49:59
수정 :2026-10-18 07:49:59
유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’
유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’


그룹 코요태 신지가 남편 문원과의 결혼 생활에서 달라진 점을 털어놨다.

지난 14일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에는 ‘제철 꽃게에 대하까지! 지금 오이도를 가야 하는 이유’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 신지는 남편 문원과 함께 오이도의 한 식당을 찾았다. 두 사람은 식사를 기다리며 전날 집에서 영화를 보다가 벌어진 일을 이야기했다.

문원은 “어제 삐져서 잤다”며 신지에게 질문을 건넸다가 퉁명스러운 대답을 듣고 서운함을 느꼈다고 밝혔다. 이에 신지는 “뭐 볼 때는 집중하고 싶다. 자꾸 말을 시키니까”라며 당시 상황을 설명했다.

이어 신지는 “예전에는 집에 오면 내가 막 조잘조잘댔는데 요즘 일하고 집에 들어오면 예전보다 말수가 좀 없다. 근데 그게 남편은 서운한가 봐”라고 말했다.

그러면서 “내 편 들어주려고 하는 건 고마운데 밖에서 쌓인 스트레스를 남편한테 주고 싶지 않았다”고 덧붙였다.

이에 문원은 “서운함 반, 걱정스러운 마음 반”이라며 “한 번은 침대에서 괴롭히려고 장난을 쳤는데 하지 말라고 해서 또 삐져서 잤다”고 했다.

신지는 “요즘 삐져서 자는 게 취미”라면서 “잘 삐지고 예민해졌다. 성별이 바뀐 것 같다. 탈모약을 끊어야 하나”라고 했다. 이어 “그래서 친구들도 만나고 늦게까지 술 먹고 새벽에 들어오라고 시켰다. 좀 나갔으면 좋겠다. 옆에서 꽁신꽁신대지 말고”라며 했다.

신지의 말에 문원은 “난 와이프랑 노는 게 제일 좋다”며 애정을 드러냈다.

한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 지난 5월 결혼식을 올렸다.

온라인뉴스부
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