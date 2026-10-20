강남, 달라진 얼굴 ‘깜짝’…20년 만에 코 재수술한 근황

“성별 바뀐 것 같다” 신지, 문원과 결혼 5개월 만에 달라진 관계 고백

그룹 코요태 신지가 남편 문원과의 결혼 생활에서 달라진 점을 털어놨다. 지난 14일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에는 ‘제철 꽃게에 대하까지! 지금 오이도를 가야 하는 이유’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 신지는 남편 문원과 함께 오이도의 한 식당을 찾았다. 두 사람은 식사를 기다리며 전날 집에서 영화를 보다가 벌어진 일을 이야기했다. 문원은 “어제 삐져서 잤다”며 신지에게 질문을 건넸다가 퉁명스러운 대답을 듣고 서운함을 느꼈다고 밝혔다. 이에 신지는 “뭐 볼 때는 집중하고 싶다. 자꾸 말을 시키니까”라며 당시 상황을 설명…