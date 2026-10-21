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KBS 나가더니 빚 9000만원…결국 ‘새벽일’ 하는 아나운서

입력 :2026-10-21 07:10:13
수정 :2026-10-21 07:10:13
KBS 아나운서 출신 김선근이 퇴사 후 각종 아르바이트를 하며 생계를 이어왔다고 고백했다. KBS ‘아침마당’ 캡처
KBS 아나운서 출신 김선근이 퇴사 후 각종 아르바이트를 하며 생계를 이어왔다고 고백했다. KBS ‘아침마당’ 캡처


KBS 아나운서 출신 김선근이 퇴사 후 각종 아르바이트를 하며 생계를 이어왔다고 고백했다.

김선근은 지난 19일 KBS 1TV ‘아침마당’에 아내 이윤미씨와 함께 출연했다.

이날 김선근은 스튜디오를 둘러보며 “여기가 이렇게 좋은 곳이구나”라며 눈시울을 붉혔다.

그는 “입사 10년 차에 퇴사해서 4년이 좀 넘었다”며 투자 실패와 아파트 청약 당첨으로 목돈이 필요해 퇴사를 했다고 밝혔다.

이어 “대책 없이 그만두지 않았다. 충분히 사전 계획을 짜놓고 퇴사했는데 계획대로 되지 않더라”라며 “3개월 뒤에 일이 없었다”고 말했다.

프리랜서 전향 이후 일이 끊기면서 부부는 생활고를 겪게 됐다. 당시 아내는 전업주부로 두 딸을 키우고 있는 상황이었다.

KBS 아나운서 출신 김선근이 퇴사 후 각종 아르바이트를 하며 생계를 이어왔다고 고백했다. KBS ‘아침마당’ 캡처
KBS 아나운서 출신 김선근이 퇴사 후 각종 아르바이트를 하며 생계를 이어왔다고 고백했다. KBS ‘아침마당’ 캡처


김선근의 아내 이씨는 “주부이다 보니 (대출을) 쓸 수 있는 게 카드론밖에 없었다”며 “그걸 당겨쓰다 보니 빚이 8900만원까지 늘었다”고 했다. 부부는 결국 자녀들 돌반지까지 처분했다.

김선근은 “처음에는 왜 이렇게 안 풀릴까 한탄만 했는데 아내가 일으켜 세워줬다”며 “낮에는 행사가 들어올 수도 있으니까 밤에 현수막 달기, 새벽 배송, 빨래 배달, 물류센터 분류작업 등 새벽에 할 수 있는 일은 다 했다”고 말했다.

그러면서 “내 몸이 힘든 건 괜찮은데, 빨래 배달을 할 때 새벽에 경비분들이 쌍욕을 하기도 하고, 차를 몰다가 깜빡 졸아 중앙분리대에 부딪쳐 놀라기도 했다”며 “지금도 밤에 지역 축제 현수막을 제가 단다”고 덧붙였다.

은행원 출신인 아내도 생계전선에 뛰어들었다. 이씨는 “10년간 일을 안 해 자존감이 내려가 있는 상황에서 지원서도 많이 넣고 면접도 많이 떨어졌다”며 “퇴사할 때 사회복지사 자격증이 있었다. 써먹을 일이 없을 거라 생각했는데, 지금 사회복지재단에서 일하고 있다”고 했다.

이들 부부는 “인생이 마음대로 되는 게 아니고 뜻대로 되지 않는 게 많다”며 “인생이 원래 그런 거니 헤쳐 나가고 있다”고 근황을 알렸다.

온라인뉴스부
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