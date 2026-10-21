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“외도 의심돼 이혼 결심”…10살 연하 남편♥ 개그우먼 ‘충격 고백’

입력 :2026-10-21 15:19:15
수정 :2026-10-21 15:21:52
코미디언 김영희 인스타그램
코미디언 김영희 인스타그램


코미디언 김영희가 남편의 외도를 의심하고 이혼을 결심한 일화를 공개했다.

김영희는 지난 19일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘말자쇼’에서 남편을 오해한 경험을 털어놨다.

김영희는 “제 생일 주간에 이혼을 결심한 적 있다. 남편이 핸드폰을 일상적으로 들고 들어간다. 화장실에서도 게임을 하면서 늦게 나온다”고 말했다.

이어 “남편이 고등학교에서 야구 코치를 하고 있다. 주말엔 쉬는 날이 많은데 뜬금없이 토요일 수업을 전날 통보하더라. 갑자기 애들 훈련해야 한다더라”고 설명했다.

김영희는 “미리 알려줘야 누가 아기를 보는지 짜는데 몇 번 그렇게 얘기하니까 화가 났다”며 “그래서 ‘이혼해야겠다’, ‘너 여자 생겼구나? 배가 불렀구나’라고 얘기했다”고 말했다.

하지만 남편의 일정 변경에는 반전이 있었다.

김영희는 “알고 봤더니 남편 월급이 뻔하지 않나. 제 케이크도 주문해주고 싶고 어디서 밥도 먹이고 싶은데 돈이 없으니까 방과 후 수업을 한 거다”라고 밝혔다.

그러면서 “오히려 내가 이혼당할 뻔했다. 참았어야 했는데 그런 따뜻한 이야기가 있었다. 정말 큰일 날 뻔했다”고 덧붙였다.

김영희는 2021년 10살 연하의 전 야구선수 윤승열과 결혼해 슬하에 딸을 뒀다.

온라인뉴스부
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