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황정음, ‘9년 열애’ 前연인 김용준 언급…“보고싶다”

입력 :2026-10-21 23:54:55
수정 :2026-10-21 23:56:32
배우 황정음이 과거 연인이었던 SG위너비 김용준을 언급했다. 유튜브 채널 ‘황정음’ 캡처
배우 황정음이 과거 연인이었던 SG위너비 김용준을 언급했다. 유튜브 채널 ‘황정음’ 캡처


배우 황정음이 과거 연인이었던 SG워너비 김용준을 언급했다.

21일 유튜브 채널 ‘황정음’에는 ‘황금이들에게 질문 세례 받는 날’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황정음은 ‘김용준과 헤어진 뒤 우연히라도 마주친 적 있느냐’는 질문에 “한 번도 없다. 저도 용준이 좀 보고 싶은데”라고 답했다.

제작진이 “제일 예쁘고 젊은 시절을 함께하지 않았냐”고 묻자 황정음은 추억에 잠긴 듯 옅은 미소를 지었다.

그는 “하여튼 용준이는 되게 좋은 추억이 많은 친구다”라고 말했다.

이어 “길에서 가다 마주치면 반갑게 인사할 수 있는 그런 친구”라고 덧붙였다.

배우 황정음이 과거 연인이었던 SG위너비 김용준을 언급했다. 유튜브 채널 ‘황정음’ 캡처
배우 황정음이 과거 연인이었던 SG위너비 김용준을 언급했다. 유튜브 채널 ‘황정음’ 캡처


황정음과 김용준은 2006년부터 9년간 공개 열애를 하며 연예계 대표 장수 커플로 불렸다.

2009년 MBC 예능 프로그램 ‘우리 결혼했어요’에 실제 연인 커플로 출연하기도 했으나 2015년 결별했다.

SG워너비 김용준 인스타그램 캡처
SG워너비 김용준 인스타그램 캡처


황정음은 지난 2016년 사업가 이영돈과 결혼해 슬하에 두 아들을 낳았으나 지난해 5월 이혼했다.

온라인뉴스부
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