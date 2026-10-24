기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“재산 모두 남편에게” 충격…한고은, 유언장 공개했다

입력 :2026-10-24 18:23:06
수정 :2026-10-24 18:23:06
유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처
유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처


배우 한고은이 가상 유언장을 작성하고 자신의 모든 재산을 남편에게 남기겠다고 밝혔다.

지난 22일 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’에는 ‘한고은이 남편과 함께 변호사를 만나 유언장을 쓴 이유’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한고은과 남편 신영수는 정재민 변호사를 만나 부부간 상속 등 이야기를 나누며 가상 유언장을 작성했다.

유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처
유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처


유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처
유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처


한고은은 “나는 내 재산 다 여보 가지고 하루 신비 잘 케어해라고 썼다”고 말했다.

그러면서 ‘내가 가진 재산은 남편 신영수에게 남깁니다. 하루와 신비(반려견) 잘 부탁해’라고 적은 유언장 내용을 공개했다.

유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처
유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처


신영수는 시계, 건물 등 가상의 재산 목록과 함께 ‘사랑해. 다음 세상에 또 만나요. 이번 생에는 나라를 구하지 못해서 만날 수 있을지 모르겠지만…’이라고 적었다.

한고은은 2015년 4세 연하의 비연예인 신영수와 결혼했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한고은이 가상 유언장에 모든 재산을 남기기로 한 대상은?
인기기사
전지현, 서 있기만 해도 화보
아이유, ‘심쿵 미소’
제2의 보아… A2O LITE 아이찡
“모텔 갔지만 애정행위 없었다”…결혼식 5일 만에 ‘불륜설’ 터진 양홍원

“모텔 갔지만 애정행위 없었다”…결혼식 5일 만에 ‘불륜설’ 터진 양홍원
“돈 내고 숙소 놀러 온 건데 설거지에 청소까지 해야 하나” 불만 폭주…결국 칼 빼 들었다

“돈 내고 숙소 놀러 온 건데 설거지에 청소까지 해야 하나” 불만 폭주…결국 칼 빼 들었다
“헤어질까봐” 결혼 약속한 여친 성폭행하고 흉기 위협…30대 징역형 집유

“헤어질까봐” 결혼 약속한 여친 성폭행하고 흉기 위협…30대 징역형 집유
세계 1위 출신 장애인 수영 선수, 日서 호텔 女직원 성추행 혐의에 ‘평생 퇴출’ 위기

세계 1위 출신 장애인 수영 선수, 日서 호텔 女직원 성추행 혐의에 ‘평생 퇴출’ 위기
빅뱅 출신 승리 “소주병 집었지만 휘두른 적 없어”…특수폭행 혐의 부인

빅뱅 출신 승리 “소주병 집었지만 휘두른 적 없어”…특수폭행 혐의 부인
‘허리 통증’ 90대 노인, 가슴에 침 맞다가 사망…한의사 벌금형 선고

‘허리 통증’ 90대 노인, 가슴에 침 맞다가 사망…한의사 벌금형 선고
‘치매 초기 진단’ 전원주, 수척해진 모습…“기억이 안 난다”

‘치매 초기 진단’ 전원주, 수척해진 모습…“기억이 안 난다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 송중기, 면전서 전처 “송혜교” 이름 언급에 ‘인상 팍’ 논란

    송중기, 면전서 전처 “송혜교” 이름 언급에 ‘인상 팍’ 논란

  2. KBS 나가더니 빚 9000만원…결국 ‘새벽일’ 하는 아나운서

    KBS 나가더니 빚 9000만원…결국 ‘새벽일’ 하는 아나운서

  3. “성별 바뀐 것 같다” 신지, 문원과 결혼 5개월 만에 달라진 관계 고백

    “성별 바뀐 것 같다” 신지, 문원과 결혼 5개월 만에 달라진 관계 고백

  4. “외도 의심돼 이혼 결심”…10살 연하 남편♥ 개그우먼 ‘충격 고백’

    “외도 의심돼 이혼 결심”…10살 연하 남편♥ 개그우먼 ‘충격 고백’

  5. 김정은, 4월 이미 이혼했다…“성격 차이”

    김정은, 4월 이미 이혼했다…“성격 차이”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
영화 ‘탑건’ 톰 아저씨, 갑작스러운 ‘사망’ 소식…충격 비보

영화 ‘탑건’ 톰 아저씨, 갑작스러운 ‘사망’ 소식…충격 비보

영화 ‘탑건’(Top Gun)과 ‘에일리언’(Alien)으로 이름을 알린 미국 배우 톰 스커릿이 21일(현지시간) 별세했다. 향년 93
런던영화제 빛낸 스타들

런던영화제 빛낸 스타들

영화배우 등 스타들이 11일(현지시간) 영국 런던에서 열린 런던영화제 기간 중 영화 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.세계 각국의 영