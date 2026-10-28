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[포토] 장원영, 클로즈업도 완벽한 ‘인형 미모’

입력 :2026-10-28 16:45:26
수정 :2026-10-28 16:45:26
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그룹 아이브(IVE) 장원영이 비현실적인 비주얼로 시선을 사로잡았다.

장원영은 지난 25일 자신의 SNS에 “Life’s sweeter this way(이렇게 사는 삶은 더 달콤해)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 장원영은 차콜 그레이 톤의 반소매 니트 원피스를 입고 카메라를 응시하고 있다. 은은한 분홍빛 꽃 자수가 더해진 의상과 긴 브라운 헤어가 어우러져 사랑스러우면서도 우아한 분위기를 자아냈다.

특히 작은 얼굴과 또렷한 이목구비, 맑은 피부가 돋보였다. 턱을 괴거나 손가락을 입술에 살짝 댄 포즈로 청순하면서도 몽환적인 매력을 더했다. 어느 각도에서도 빛나는 인형 같은 비주얼이 감탄을 자아냈다.

한편 장원영이 속한 아이브는 다섯 번째 미니앨범 ‘룩스 캔 킬(Looks Can Kill)’로 컴백을 앞두고 있다.

온라인뉴스부
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