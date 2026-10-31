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결혼 5일 만에 불륜 의혹…양홍원, 이번엔 홍대 클럽서 포착

입력 :2026-10-31 10:35:58
수정 :2026-10-31 10:35:58
래퍼 양홍원이 결혼식을 올린 지 닷새 만에 사생활 의혹에 휩싸였다. SNS 캡처
래퍼 양홍원이 결혼식을 올린 지 닷새 만에 사생활 의혹에 휩싸였다. SNS 캡처


최근 불륜 의혹에 휩싸인 래퍼 양홍원이 핼러윈을 맞아 서울 홍대의 한 클럽을 찾은 모습이 포착됐다.

31일 오전 인스타그램에는 서울 홍대 일대에서 포착된 양홍원의 모습이 공개됐다.

공개된 사진 속 양홍원은 카키색 재킷을 입고 지인들과 대화를 나누거나 자신을 알아본 팬들에게 밝은 표정으로 인사하는 모습이었다.

양홍원은 이날 홍대에 위치한 클럽 도즈(DOZE)를 방문한 것으로 알려졌다. 해당 클럽의 공식 SNS에는 핼러윈을 맞아 여러 DJ의 공연 일정이 게시됐으나, 양홍원이 공연에 참여했다는 사실은 확인되지 않았다.

앞서 양홍원은 지난 23일 모델 출신 원현주와 결혼한 지 5일 만에 불륜 의혹에 휩싸였다.

양홍원의 지인이라고 주장한 A씨가 SNS를 통해 양홍원이 다른 여성과 모텔에 들어갔다고 폭로하면서 논란이 시작됐다.

이에 소속사 AP알케미는 양홍원이 해당 여성과 모텔에 동행한 사실은 인정하면서도 부적절한 신체 접촉이나 애정 행위는 없었다고 해명했다.

소속사는 당시 양홍원이 만취한 상태에서 잠잘 곳을 찾다가 모텔에 들어간 것이라며, 폭로자를 공갈 및 명예훼손 등의 혐의로 고소했다고 밝혔다.

이후 A씨는 지난 29일 유튜브 채널 ‘그레이뉴스’와의 인터뷰에서 양홍원과 여성이 모텔에 들어가는 모습은 목격했지만, 객실 안에서 어떤 일이 있었는지는 알지 못한다고 말했다.

특히 불륜 여부에 대해서는 “불륜까지는 솔직히 잘 모르겠다”는 취지로 답했다. A씨는 소속사 측과 금전 문제로 갈등을 겪은 뒤 폭로를 결심했다고도 설명했다.

사생활 논란이 이어지는 가운데 공개된 양홍원의 근황을 두고 네티즌들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 “당당하니까 저러겠지” “떳떳하네”라며 옹호했지만, 다른 한편에서는 “집에나 들어가라” 등 비판적인 반응도 나왔다.

온라인뉴스부
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