홍진경 “팬티 버렸다”…변비약 먹고 순례길 걷다 ‘대참사’

유튜브 ‘홍진경’ 방송화면 캡처

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방송인 홍진경이 산티아고 순례길을 걷던 중 변비약 때문에 예상치 못한 곤욕을 치른 사연을 공개했다.지난 30일 유튜브 채널 ‘공부왕 찐천재 홍진경’에는 ‘홍진경 행복 찾아 떠난 순례길에서 일어난 말도 안 되는 인생 경험’이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 홍진경은 혼자 250㎞에 달하는 산티아고 순례길에 도전했다. 당초 열흘 동안 하루 25㎞씩 걷는 일정이었지만, 경유지인 리스본에서 수하물이 도착하지 않아 출발부터 차질을 빚었다.홍진경은 “갈아입을 옷과 양말이 모두 짐 안에 있다”며 당혹감을 드러냈다. 결국 짐을 찾지 못한 그는 현지에서 옷과 속옷 등을 구입한 뒤 순례길에 올랐다.일정이 지연되면서 하루에 걸어야 할 거리가 36㎞ 이상으로 늘어나자 홍진경은 일부 구간을 택시로 이동하기로 했다. 이후 스페인 비고에서 다시 걷기 시작했지만 예상치 못한 위기가 찾아왔다.앞서 복용한 변비약의 효과가 뒤늦게 나타나면서 갑자기 복통이 시작된 것이다.홍진경은 “변비약을 먹었더니 소식이 왜 이제 오는 거야. 화장실 좀 찾아봐야겠다”며 다급하게 주변을 살폈다.그러나 인근에 공중화장실은 물론 문을 연 가게조차 보이지 않았다. 그는 “나 지금 진짜 큰일 났다. 미치고 환장한다”며 발을 동동 굴렀다.우여곡절 끝에 가게를 발견해 화장실에 다녀온 홍진경은 곧바로 속옷 가게를 찾아 새 속옷을 구입했다.그는 “진짜 오해는 안 하셨으면 좋겠다. 솔직하게 말씀드리겠다. 진짜 한 방울, 진짜로. 그냥 그것뿐이다”라며 상황을 해명했다.이어 “포르투갈 변비약 무서운 것 같다”며 고개를 숙였다. 영상에는 ‘개망신’이라는 자막이 등장해 웃음을 자아냈다.홍진경은 “화장실에서 내 팬티 발견한 사람 얼마나 웃길까. 아 진짜 미치겠네”라며 속옷을 버리고 나온 사실을 털어놨다.그러면서 카메라를 향해 브이(V) 포즈를 취했다가 “뭘 잘했다고. 하늘은 또 왜 이렇게 맑은지”라고 자책해 웃음을 더했다.온라인뉴스부