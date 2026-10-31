“모유 수유도 못 해”…‘넷째 임신’ 박주호♥ 안나, 유방암 3기였다

유튜브 채널 ‘안나와_With ANNA’ 캡처

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전 국가대표 축구 선수 박주호의 아내 안나가 유방암 투병기를 전했다.지난 29일 유튜브 채널 ‘안나와_With ANNA’에는 ‘직접 겪은 유방암 치료 과정. 항암 부작용부터 재건 수술, 방사선 치료까지’라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 안나는 유방암 진단부터 림프절 수술에 이르기까지의 투병 과정을 상세히 털어놨다.안나는 암 진단 당시 가장 후회되는 행동으로 인터넷 검색을 꼽았다.그는 “정확한 진단을 받기도 전에 어떤 유형의 유방암인지, 몇 기인지 인터넷에서 혼자 찾아보지 마라”고 말했다.이어 “인터넷에서 찾아보며 그렇게 심각하지 않을 거라 생각했다”며 “나빠도 1기, 최악의 경우 2기일 거라고 생각했는데 실제 3기 판정을 받았을 때 엄청난 충격을 받았다”고 밝혔다.안나는 “유방암 3기였기 때문에 암이 겨드랑이 림프절까지 전이된 상태였다. 그래서 그 림프절들도 제거해야 했다. 지금은 림프절이 거의 남아 있지 않다”고 설명했다.그는 “처음에는 유방을 전부 제거해야 한다고 했는데 실제로는 그렇게 하지 않았다”며 “겉모습이 최대한 유지될 수 있도록 수술해 주셨다. 지금은 절개 부위에 작은 흉터만 남아 있고 겉모습은 거의 그대로”라고 설명했다.그러면서 “이제는 모유 수유를 할 수 없다. 안쪽 조직이 더 이상 제 기능을 하지 못하기 때문이다. 그 부분을 제거했으니까”라고 덧붙였다.추가 수술 가능성도 전했다.안나는 “유방 수술은 어떤 종류든 나중에 다시 병원에 가서 재수술을 받아야 하는 것 같다. 10년 후에 다시 해야 한다고 들었던 것 같다”며 “앞으로 7년 정도 남았다”고 말해 안타까움을 자아냈다.앞서 안나는 지난 8월 넷째 임신 소식을 전하며 “의사들과 충분히 대화를 나눈 뒤 임신해도 괜찮다는 확인을 받고 결정했다”고 말했다.한편 스위스 출신인 안나는 2015년 박주호와 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 현재 넷째를 임신 중이다.온라인뉴스부