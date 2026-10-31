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김광규, 송도 떠났다…“28년 걸렸다” 연희동 자가 마련

입력 :2026-10-31 17:47:19
수정 :2026-10-31 17:47:19
MBC ‘놀면 뭐하니’ 방송화면
MBC ‘놀면 뭐하니’ 방송화면


배우 김광규가 서울 연희동에 자가를 마련했다고 고백했다.

31일 방송되는 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 김광규가 유재석, 하하, 허경환, 주우재와 함께 추억의 잔치국수 맛집을 찾아 나서는 모습이 공개된다.

이날 이동 중 허경환이 “형, 제가 챙겨드리기 쉽게 근처로 이사 오세요”라고 말하자 김광규는 “나 이사했어”라며 뜻밖의 소식을 전했다.

멤버들이 이사한 곳을 묻자 김광규는 서울 연희동에 자가를 마련했다고 밝히며 “서울 집 사는 데 28년 걸렸네”라고 감격스러운 소감을 전했다.

이에 멤버들은 환호하며 김광규의 내 집 마련을 축하했다. 이후 이들은 김광규가 잊지 못하는 추억의 잔치국수 맛을 찾아 나섰다.

온라인뉴스부
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