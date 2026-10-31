기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘49세’ 강수정 “임신일 수 있다” 산부인과 검사 결과 ‘깜짝’

입력 :2026-10-31 23:42:19
수정 :2026-10-31 23:42:19
방송인 강수정. 유튜브 채널 ‘최종수정본_진짜 최종111’ 캡처
방송인 강수정. 유튜브 채널 ‘최종수정본_진짜 최종111’ 캡처


방송인 강수정(49)이 갱년기 증상을 의심해 홍콩의 산부인과를 방문했다가 임신 검사까지 받은 일화를 공개했다.

강수정은 지난 30일 자신의 유튜브 채널에 ‘안녕하세요 다시 돌아왔어요’라는 제목의 영상을 올리고 오랜만에 근황을 전했다.

2024년 8월 마지막 영상을 공개한 뒤 약 2년 만에 유튜브 활동을 재개한 그는 영상에서 자신의 프로필을 확인하며 그동안의 일상을 돌아봤다.

이날 강수정은 최근 홍콩에서 산부인과 진료를 받았던 경험을 소개했다.

그는 “갱년기가 온 것 같아서 병원에 갔다”며 “의사가 혈액 검사를 해야 한다고 했다. 초음파 검사까지 마쳤는데 임신했을 가능성도 있다고 하더라”고 당시 상황을 설명했다.

방송인 강수정. 유튜브 채널 ‘최종수정본_진짜 최종111’ 캡처
방송인 강수정. 유튜브 채널 ‘최종수정본_진짜 최종111’ 캡처


강수정은 “속으로 ‘이 사람이 미쳤나’ 싶었다”며 “한국 같으면 ‘하늘을 봐야 별을 따지’라고 농담이라도 했겠지만 외국인 의사에게 그런 말을 할 수도 없었다”고 웃으며 말했다.

그는 진료비를 확인한 뒤 또 한 번 놀랐다. 강수정은 “영수증을 보고 욕이 나올 뻔했다. 나한테 임신 검사까지 하고 80만원을 청구하느냐”며 “결국 갱년기였는데 임신 검사를 받은 사람이 돼 버렸다”고 전했다.

그러면서 한국의 의료 환경에 대한 만족감도 드러냈다. 그는 “한국이 정말 좋은 나라다. 건강보험료도 계속 내고 있다. 홍콩에 산다고 안 내는 게 아니다”라고 덧붙였다.

방송인 강수정. 유튜브 채널 ‘최종수정본_진짜 최종111’ 캡처
방송인 강수정. 유튜브 채널 ‘최종수정본_진짜 최종111’ 캡처


한편 강수정은 2008년 금융업에 종사하는 비연예인 남성과 결혼했으며, 2014년 아들을 품에 안았다.

앞서 방송을 통해 여섯 차례의 시험관 시술과 세 차례의 유산을 경험한 끝에 아들을 얻었다고 밝힌 바 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
강수정이 홍콩 산부인과를 방문한 이유는?
인기기사
‘인형미모’ 걸그룹 키키
장원영, 클로즈업도 완벽한 ‘인형 미모’
서현진, 시선 사로잡는 ‘매혹적인 눈빛’
지유, 예쁨 콕
키키 키야, 성수동 인형
키키 이솔, 맑은 눈의 인형
키키 하음, 사랑 고양이
키키 이솔, 사랑스러운 고양이 소녀
키키 지유, 성수동 포착
키키 키야, 인형이야 사람이야
지유·하음, 요정 옆 요정
이솔·키야·수이, 예쁨 만개
키키, 성수동에 사랑을
결혼 5일 만에 불륜 의혹…양홍원, 이번엔 홍대 클럽서 포착

결혼 5일 만에 불륜 의혹…양홍원, 이번엔 홍대 클럽서 포착
“아내, 성폭력 피해로 10대 때 출산…결혼 후 알았습니다” 남편 ‘혼인 취소’ 고민

“아내, 성폭력 피해로 10대 때 출산…결혼 후 알았습니다” 남편 ‘혼인 취소’ 고민
홍진경 “팬티 버렸다”…변비약 먹고 순례길 걷다 ‘대참사’

홍진경 “팬티 버렸다”…변비약 먹고 순례길 걷다 ‘대참사’
김민, 집 공개 후 사생활 침해 토로…“모르는 사람들 마당까지 들어와”

김민, 집 공개 후 사생활 침해 토로…“모르는 사람들 마당까지 들어와”
“모유 수유도 못 해”…‘넷째 임신’ 박주호♥ 안나, 유방암 3기였다

“모유 수유도 못 해”…‘넷째 임신’ 박주호♥ 안나, 유방암 3기였다
“건망증 심한 상태” 충격…백지영, 치매 검사받았다

“건망증 심한 상태” 충격…백지영, 치매 검사받았다
“인구 줄어드는데 3500억 들여 베트남 마을?”…봉화군 사업 논란

“인구 줄어드는데 3500억 들여 베트남 마을?”…봉화군 사업 논란
‘이 나라’ 과일 유명한데…“발톱 파내던 칼로 손질” 관광객 ‘경악’

‘이 나라’ 과일 유명한데…“발톱 파내던 칼로 손질” 관광객 ‘경악’
“돈 한 푼 안 쓰고 하루 종일 놀아요”…中청년들 ‘이곳’으로 몰리는 이유

“돈 한 푼 안 쓰고 하루 종일 놀아요”…中청년들 ‘이곳’으로 몰리는 이유
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이효리, ♥이상순과 13년째 함께 목욕 “얼마나 좋은지”

    이효리, ♥이상순과 13년째 함께 목욕 “얼마나 좋은지”

  2. 무정자증 남편 몰래 하루에 ‘남자 셋’ 만난 아내…결국 임신

    무정자증 남편 몰래 하루에 ‘남자 셋’ 만난 아내…결국 임신

  3. 70세 남편이 비아그라 먹고 주 3회 불륜…눈까지 빨개져요

    70세 남편이 비아그라 먹고 주 3회 불륜…눈까지 빨개져요

  4. 장항준 ‘왕사남2’ 주연 조정석 낙점…“출연료 800억 줘야”

    장항준 ‘왕사남2’ 주연 조정석 낙점…“출연료 800억 줘야”

  5. “남자 90%는 바람피우지 않을까” 배우 윤미라, 외도 문제에 한 말

    “남자 90%는 바람피우지 않을까” 배우 윤미라, 외도 문제에 한 말
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
이혼 고백한 톱 여가수, 전 남편 고소 “14억 뜯겼다”

이혼 고백한 톱 여가수, 전 남편 고소 “14억 뜯겼다”

대만 최고 권위의 대중음악상을 받은 유명 가수 장슈칭(張秀卿·장수경)이 12세 연하 전 남편과의 이혼 사실을 뒤늦게 공개한 데 이어 전
로마 레드카펫 빛낸 스타들

로마 레드카펫 빛낸 스타들

영화배우 등 스타이 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마국제영화제 시사회 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.