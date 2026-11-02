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조혜련 “이혼 힘들다는데 예배 나오라고”…이성미와 2년 반 절교

입력 :2026-11-02 07:25:51
수정 :2026-11-02 07:25:51
유튜브 채널 ‘교회는 안 다니는데 궁금은 하네요’ 캡처
유튜브 채널 ‘교회는 안 다니는데 궁금은 하네요’ 캡처


개그우먼 조혜련이 절친한 선배 이성미와 종교 문제로 갈등을 겪으며 2년 반 동안 연락을 끊었던 사연을 털어놨다.

최근 유튜브 채널 ‘교회는 안 다니는데 궁금은 하네요’에는 조혜련이 출연해 자신의 종교 생활과 관련한 경험을 이야기하는 영상이 공개됐다.

이날 조혜련은 과거 이성미의 거듭된 종교 권유에 부담을 느껴 연락을 끊었다고 밝혔다.

조혜련은 “나 그 언니하고 전화번호 지워버리고 연락 끊었었다. 날 위해 기도한다고 하고, 나보고 연예인 연합예배 나오라고 했다”며 “너무 부담스러웠다”고 말했다.

특히 이혼으로 힘든 시기를 보내던 중 이성미와 만났던 일을 떠올렸다.

그는 “내가 이혼할 때 밥을 같이 먹었다. ‘언니 나 너무 힘들어’라고 했는데 언니가 밥 먹고 울더니 ‘혜련아 오늘 연예인 연합예배가 있다’라고 하더라”며 “거기에 데려온 저의가 너무 싫었다”고 털어놨다.

당시 조혜련은 위로를 기대했지만 대화가 종교 권유로 이어지자 불편함을 느꼈다고 설명했다.

이후 이성미의 권유로 한 차례 예배에 참석했으나 예상치 못한 상황을 마주했다.

조혜련은 “한 번은 가 줬다. 근데 이단 특집을 하더라. 거기에 내가 믿는 종교가 나왔다”며 “열받아서 뛰쳐나갔다”고 밝혔다.

이어 “그 뒤로 2년 반을 연락 끊었다. 번호를 지워버린 것”이라고 덧붙였다.

조혜련은 과거 방송에서도 이성미의 권유로 참석한 예배에서 이단 관련 자료 화면에 자신의 얼굴이 등장해 불쾌감을 느꼈다고 밝힌 바 있다.

종교 문제로 한동안 멀어졌던 두 사람은 이후 조혜련이 교회에 다니게 되면서 관계를 회복한 것으로 알려졌다.

온라인뉴스부
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