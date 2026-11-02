기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘배우 부부’ 또 탄생…연예인들 총출동한 결혼식 주인공

입력 :2026-11-02 09:24:02
수정 :2026-11-02 09:24:02
한은서와 윤종훈이 부부가 됐다. 한은서 SNS
한은서와 윤종훈이 부부가 됐다. 한은서 SNS


배우 윤종훈과 한은서가 동료 배우들의 뜨거운 축복 속에 부부의 연을 맺었다.

윤종훈과 한은서는 지난 1일 오후 서울 모처에서 비공개 결혼식을 올렸다.

이날 예식은 배우 박기웅이 사회를 맡고 봉태규가 축사를, 가수 윤하가 축가를 부르며 두 사람의 새로운 출발을 축하했다.

윤종훈과 한은서는 2018년 방송된 SBS 드라마 ‘리턴’에 함께 출연한 인연이 있다.

앞서 윤종훈은 지난 9월 소속사와 팬카페를 통해 결혼 소식을 알렸다. 그는 “제게 귀중한 인연이 생겼고 이제 그 사람과 평생을 함께 걸어가려 한다”며 “서로를 아끼고 이해하며 노력해 온 끝에 결혼이라는 새로운 시작을 하려 한다”고 전했다.

이어 “앞으로 한 사람의 남편으로서, 그리고 배우 윤종훈으로서 더 책임감 있게 살아가려 한다”며 “기쁜 소식에 함께 웃어 주시고 축복해 주신다면 감사하겠다”고 했다.

한은서와 윤종훈이 부부가 됐다. 한은서 SNS
한은서와 윤종훈이 부부가 됐다. 한은서 SNS


한은서 역시 “오랜 시간 한결같이 제 곁에서 따뜻한 사랑을 보내준 사람”이라며 “이제는 평생을 함께할 사람으로서 서로를 더욱 아끼고 사랑하며 함께 걸어가겠다”고 글을 올렸다.

한편 윤종훈은 2013년 tvN 드라마 ‘몬스타’를 통해 배우로 본격 데뷔한 이후 ‘응답하라 1994’, ‘리턴’, ‘펜트하우스’ 시리즈 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

한은서는 2008년 KBS 2TV 드라마 ‘대왕 세종’으로 데뷔한 후 ‘크리스마스에 눈이 올까요?’, ‘유령’, ‘삼총사’, ‘에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들’ 등에 출연했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
윤종훈과 한은서가 처음 만난 계기는 무엇인가?
인기기사
‘시선 강탈’ 핼러윈 파티
‘청순 매력’ 안유진, 늘씬 각선미
‘인형미모’ 걸그룹 키키
지유, 예쁨 콕
키키 키야, 성수동 인형
키키 이솔, 맑은 눈의 인형
키키 하음, 사랑 고양이
키키 이솔, 사랑스러운 고양이 소녀
키키 지유, 성수동 포착
키키 키야, 인형이야 사람이야
지유·하음, 요정 옆 요정
이솔·키야·수이, 예쁨 만개
키키, 성수동에 사랑을
하정우 결혼 앞둬 ‘최불암 빈소’ 불참…김용건 “결혼식 끝나고 묘소 찾아갈 것”

하정우 결혼 앞둬 ‘최불암 빈소’ 불참…김용건 “결혼식 끝나고 묘소 찾아갈 것”
길 가던 여성 입 막고 강제추행한 30대男… 강간치상 전과도 있었다

길 가던 여성 입 막고 강제추행한 30대男… 강간치상 전과도 있었다
“호텔결혼식 축의금은 20만원? 하객이 왜 식대 신경 써야 하나”…당신 생각은

“호텔결혼식 축의금은 20만원? 하객이 왜 식대 신경 써야 하나”…당신 생각은
조혜련 “이혼 힘들다는데 예배 나오라고”…이성미와 2년 반 절교

조혜련 “이혼 힘들다는데 예배 나오라고”…이성미와 2년 반 절교
“日서 이게 무슨 일?” 외신도 깜짝…‘진짜?’ ‘괜찮아’ 일본어에 한국말 섞어 쓴다는 日

“日서 이게 무슨 일?” 외신도 깜짝…‘진짜?’ ‘괜찮아’ 일본어에 한국말 섞어 쓴다는 日
“제정신 아니다”…80세 트럼프, 비속어 2.5배 늘고 횡설수설

“제정신 아니다”…80세 트럼프, 비속어 2.5배 늘고 횡설수설
중국인들 화장실 사용 후… “바닥엔 소변·변기 물도 안 내려” 태국인들과 몸싸움 벌어졌다

중국인들 화장실 사용 후… “바닥엔 소변·변기 물도 안 내려” 태국인들과 몸싸움 벌어졌다
“×킹 김치맨” 조롱에 “내려와”…박항서, 태국 관중과 충돌

“×킹 김치맨” 조롱에 “내려와”…박항서, 태국 관중과 충돌
8년 사랑해도 법적 부부는 안 된다…‘킬잇’ 우승자의 동성 결혼

8년 사랑해도 법적 부부는 안 된다…‘킬잇’ 우승자의 동성 결혼
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이효리, ♥이상순과 13년째 함께 목욕 “얼마나 좋은지”

    이효리, ♥이상순과 13년째 함께 목욕 “얼마나 좋은지”

  2. 무정자증 남편 몰래 하루에 ‘남자 셋’ 만난 아내…결국 임신

    무정자증 남편 몰래 하루에 ‘남자 셋’ 만난 아내…결국 임신

  3. 70세 남편이 비아그라 먹고 주 3회 불륜…눈까지 빨개져요

    70세 남편이 비아그라 먹고 주 3회 불륜…눈까지 빨개져요

  4. 장항준 ‘왕사남2’ 주연 조정석 낙점…“출연료 800억 줘야”

    장항준 ‘왕사남2’ 주연 조정석 낙점…“출연료 800억 줘야”

  5. ‘49세’ 강수정 “임신일 수 있다” 산부인과 검사 결과 ‘깜짝’

    ‘49세’ 강수정 “임신일 수 있다” 산부인과 검사 결과 ‘깜짝’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 강탈’ 핼러윈 파티

‘시선 강탈’ 핼러윈 파티

마리아 스트롱인이 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지의 까테드랄 레스토랑에서 열린 하이디 클룸의 제25회 연례 핼러윈 파티
이혼 고백한 톱 여가수, 전 남편 고소 “14억 뜯겼다”

이혼 고백한 톱 여가수, 전 남편 고소 “14억 뜯겼다”

대만 최고 권위의 대중음악상을 받은 유명 가수 장슈칭(張秀卿·장수경)이 12세 연하 전 남편과의 이혼 사실을 뒤늦게 공개한 데 이어 전