양홍원 “모텔 가는 기분” 삭제…불륜 의혹 후 의미심장 SNS

래퍼 양홍원이 결혼식을 올린 지 닷새 만에 사생활 의혹에 휩싸였다. SNS 캡처

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래퍼 양홍원이 결혼 직후 불거진 불륜 의혹을 부인한 가운데, 결혼 사진과 함께 올렸던 아내를 향한 애정 표현을 삭제하고 의미심장한 노래 가사를 공유해 관심을 모으고 있다.양홍원은 지난달 31일 자신의 인스타그램에 셀카 영상과 공연 영상 등을 올리며 활동을 이어갔다. 특히 결혼 사진과 함께 게시했던 “현주야 사랑해 난 여전히 천호동 모텔로 들어가는 기분이야”라는 문구를 삭제했다. 결혼 사진은 그대로 남겨둔 상태다.또한 래퍼 드레이크의 노래 ‘WNBA’가 재생되는 영상을 공유했다. 해당 노래에는 “우리 사이가 멀어지고 있는 것 같아” “우린 쉽게 끝낼 관계가 아냐” “넌 정말 설명할 수 없는 유일한 사람이야” 등의 가사가 담겼다.양홍원은 별다른 설명을 덧붙이지 않았지만, 최근 불륜 의혹이 불거진 상황과 맞물려 아내를 향한 메시지가 아니냐는 추측이 나왔다. 반면 단순히 좋아하는 노래를 공유한 것일 뿐이라는 반응도 있다.앞서 양홍원과 아내 원현주는 불륜 의혹이 제기된 이후 서로의 SNS 계정을 언팔로우한 것으로 알려졌다. 아내와 딸이 출연하던 유튜브 채널 ‘양홍원의 육아일기’도 활동을 중단한 상태다.양홍원은 약 8년간 교제한 모델 출신 원현주와 지난달 18일 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2023년 혼인 신고를 마쳤으며, 슬하에 2024년생 딸을 두고 있다.그러나 결혼식 닷새 만에 양홍원이 다른 여성과 숙박업소에 동행했다는 폭로가 나오면서 불륜 의혹에 휩싸였다.당시 소속사 측은 양홍원이 여성 지인과 숙박업소에 동행한 사실은 인정하면서도 두 사람 사이에 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했다.온라인뉴스부