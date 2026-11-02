김지영, 故 최불암 조문 패션에 “예의 아니다” 시끌

배우 김지영이 남편 남성진과 함께 고(故) 최불암의 장례식장을 방문한 가운데, 당시 착용한 의상을 둘러싸고 온라인에서 논쟁이 일고 있다. SNS 캡처

배우 김지영이 남편 남성진과 함께 고(故) 최불암의 장례식장을 방문한 가운데, 당시 착용한 의상을 둘러싸고 온라인에서 논쟁이 일고 있다. YTN 뉴스 캡처

고(故) 최불암의 장례식장을 찾은 배우 김지영·남성진 부부. SNS 캡처

고 배우 최불암의 손자가 고인의 영정 사진을 들고 2일 서울 중구 초록우산 본부를 들러 임직원들과 마지막 인사하고 있다. 앞서 유족 뜻에 따라 비공개로 진행된 발인을 마친 운구 행렬은 서울 여의도동 성당과 초록우산을 거쳐 장지인 경기 파주시 동화경모공원으로 향했다. 고인은 87세를 일기로 영면에 들었다. 연합뉴스

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배우 김지영이 남편 남성진과 함께 고(故) 최불암의 장례식장을 방문한 가운데, 당시 착용한 의상을 둘러싸고 온라인에서 논쟁이 일고 있다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 김지영이 지난달 30일 서울아산병원 장례식장에 마련된 최불암의 빈소를 방문했을 당시 사진이 공유됐다.공개된 사진 속 김지영은 검은색 가죽 소재의 라이더 재킷을 입고 금색 체인 장식이 달린 숄더백을 들었다. 여기에 색조 메이크업을 한 모습이 공개되면서 일부 누리꾼들 사이에서 조문 복장으로 적절하지 않았다는 지적이 나왔다.검은색 옷을 입었더라도 가죽 재킷의 소재와 눈에 띄는 가방 장식 등이 차분한 조문 분위기와 어울리지 않는다는 주장이다.한 누리꾼은 일정 때문에 옷을 바꿔 입기 어려운 상황이었다고 하더라도 가방만큼은 눈에 띄지 않도록 정리할 수 있지 않았겠느냐는 취지의 의견을 내놓기도 했다.반면 복장만으로 김지영을 비난하는 것은 지나치다는 목소리도 이어졌다. 부고를 접한 뒤 다른 일정을 마치고 곧바로 장례식장을 찾았을 수도 있는 만큼, 외형적인 모습보다는 직접 빈소를 찾아 고인을 애도했다는 점에 의미를 둬야 한다는 것이다.일부 누리꾼들은 “조문하러 온 마음이 중요한 것 아니냐”, “옷차림을 두고 지나치게 평가하는 것 같다”, “갑작스럽게 빈소를 찾았을 수도 있는데 너무 엄격한 잣대를 들이대는 것 아니냐”며 김지영을 두둔했다.김지영과 남성진은 고인과 오랜 시간 인연을 이어온 사이다. 두 사람은 장수 드라마 ‘전원일기’에서 각각 복길이와 영남 역을 맡아 최불암과 함께 출연했다. 극 중 인연을 이어가던 두 사람은 실제 부부가 됐고, 이 과정에서 최불암과도 각별한 관계를 쌓았다.김지영은 빈소에서 고인과의 이별을 받아들이기 어렵다는 심경을 드러냈다. 그는 최불암을 자신들에게 더없이 귀하고 소중한 분이라고 회상하며, 이제 다시 만날 수 없다는 사실이 안타깝다고 밝혔다. 이어 고인이 편안하게 영면하기를 바란다며 눈물을 보였다.남성진도 갑작스러운 이별에 안타까움을 나타냈다. 그는 고인을 누구에게나 귀감이 되는 인물로 기억해 달라며, 주변 사람들에게 늘 따뜻하게 대하고 세심하게 마음을 써주던 어른이었다고 추억했다.앞서 남성진은 여러 차례 최불암을 자신의 연기 인생에 큰 영향을 준 스승으로 언급한 바 있다. 배우로 작품에 처음 합류했을 당시 최불암은 넘기 어려운 큰 산처럼 느껴지는 존재였으며, 연기뿐 아니라 살아가는 태도에 대해서도 많은 가르침을 줬다는 것이다.김지영 역시 고인을 아버지이자 인생의 큰 스승과 같은 분으로 표현하며 깊은 존경과 고마움을 전한 바 있다.한편 최불암은 지난달 29일 향년 87세로 별세했다. 오랜 세월 안방극장에서 국민 배우로 사랑받아 온 고인의 마지막 길에는 수많은 동료와 후배 배우들이 찾아와 애도를 표했다.온라인뉴스부