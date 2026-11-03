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리센느 원이, 공연 도중 ‘긴급 무대 이탈’…“숨 안 쉬어져”

입력 :2026-11-03 06:09:45
수정 :2026-11-03 06:09:45
그룹 리센느 멤버 원이(사진)가 공연 도중 호흡 곤란을 호소하며 무대를 이탈하는 일이 벌어졌다. 리센느 공식 인스타그램 캡처
그룹 리센느 멤버 원이(사진)가 공연 도중 호흡 곤란을 호소하며 무대를 이탈하는 일이 벌어졌다. 리센느 공식 인스타그램 캡처


그룹 리센느 멤버 원이가 공연 도중 호흡 곤란을 호소하며 무대를 이탈하는 일이 벌어졌다. 원이는 무대 의상 문제로 숨쉬기가 어려웠다고 설명하며 팬들을 안심시켰다.

3일 가요계에 따르면 리센느는 지난달 31일 경주엑스포대공원에서 열린 ‘APEC 정상회의장 기념관 개관식’ 축하 공연 무대에 올랐다.

당시 원이는 ‘러브 어택’ 무대를 마친 뒤 의상을 여러 차례 매만졌고, 이어진 ‘런웨이’ 공연 도중 갑자기 무대 아래로 내려갔다.

예상치 못한 상황에 현장 팬들은 물론 온라인에서도 원이의 건강 상태를 우려하는 반응이 이어졌다.

다른 멤버들은 원이의 파트를 대신 소화하며 공연을 이어갔다. 원이는 이후 의상을 정비하고 ‘데자부’ 무대에 다시 합류해 남은 공연을 마쳤다.

공연 이후 원이는 팬 소통 플랫폼을 통해 이유를 설명했다.

원이는 “경주에 가니 의상을 입고 몇 시간은 못 있을 것 같아서 (무대 의상을) 안 입고 가겠다고 했다”며 “원래는 입어보고 확인했어야 하는데 그 사이에 의상을 세탁 맡기셔서 엄청 줄어들었다”고 말했다.

이어 “의상을 갈아입고 줄어든 걸 알았는데 혼자 사복을 입을 수는 없으니 그대로 가보겠다고 하고 무대를 하는데 숨이 안 쉬어져서 너무 놀랐다”고 털어놨다.

격렬한 안무를 소화하던 중 몸에 맞지 않게 수축한 의상 때문에 호흡에 어려움을 겪었고, 결국 급하게 무대를 내려올 수밖에 없었다는 설명이다.

원이가 속한 리센느는 3일 오후 6시 네 번째 미니앨범 ‘펄스’를 발매한다. 더뮤즈엔터테인먼트 제공
원이가 속한 리센느는 3일 오후 6시 네 번째 미니앨범 ‘펄스’를 발매한다. 더뮤즈엔터테인먼트 제공


한편 원이가 속한 리센느는 3일 오후 6시 네 번째 미니앨범 ‘펄스’를 발매한다.

온라인뉴스부
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