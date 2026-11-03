‘하정우♥’ 차정원 “행복”…결혼식 현장 사진 공개했다

차정원 인스타그램

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배우 하정우와 결혼을 앞둔 차정원이 8년간 교제한 동성 연인과 결혼식을 올린 ‘킬잇’ 우승자 김나라의 결혼식에 참석했다.차정원은 지난 1일 자신의 SNS에 “나라의 결혼식, 행복”이라는 글과 함께 결혼식 현장에서 촬영한 사진 여러 장을 공개했다.공개된 사진에서 차정원은 카멜색 코트에 검은색 머플러를 매치한 하객 패션을 선보였다. 결혼식의 주인공인 김나라는 아이보리색 웨딩드레스를 입고 등장했으며, 검은색 턱시도를 입은 동성 배우자와 함께한 모습도 담겼다.두 사람은 tvN 예능 프로그램 ‘킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁’을 통해 인연을 맺었다. 당시 차정원은 멘토로 출연했고, 김나라는 최종 우승을 차지했다.김나라는 이날 8년간 교제해 온 동성 연인과 논밭을 배경으로 특별한 결혼식을 올렸다.앞서 김나라는 지난달 20일 자신의 SNS를 통해 “논에서 결혼하는 사람이 있다고? 그게 나야”라며 결혼 소식을 알렸다. 평소 결혼식에 대한 로망은 크지 않았지만 두 사람만의 방식으로 특별한 날을 기념하고 싶었다고 설명했다.김나라는 지난 7월 ‘킬잇’ 우승 당시에도 동성 연인에 대한 애정을 드러낸 바 있다.그는 우승 소감에서 “언제나 저의 가장 멋진 파트너이자 매니저인 저의 여자친구 너무 고맙다”며 “지금까지는 돈 때문에 미뤄왔다고 생각하는 결혼식을 꼭 올리고 싶다”고 밝혀 화제를 모았다.한편 차정원은 오는 12월 13일 서울의 한 호텔에서 하정우와 비공개 결혼식을 올릴 예정이다.두 사람은 올해 2월 열애를 인정했으며, 2020년 선후배로 만나 약 6년간 교제해 온 것으로 알려졌다.온라인뉴스부