[포토] 현빈·손예진, ‘비주얼 부부’

1 / 8 배우 현빈과 손예진 부부가 3일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.11.3

뉴스1 배우 현빈과 손예진 부부가 3일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.11.3

뉴스1 배우 현빈과 손예진 부부가 3일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.11.3

뉴스1 배우 현빈과 손예진 부부가 3일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.11.3

뉴스1 배우 현빈과 손예진 부부가 3일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.11.3

뉴스1 배우 현빈과 손예진 부부가 3일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.11.3

뉴스1 배우 손예진이 3일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에 핸드프린팅 행사에 참석하고 있다. 2026.11.3

뉴스1 배우 현빈(왼쪽부터)과 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 3일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.11.3

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 현빈과 손예진은 청룡영화상에서 함께 수상했다 O X

배우 현빈과 손예진이 청룡영화상 동반 수상 후일담을 전했다.현빈은 3일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에서 지난해 청룡영화상 수상 당일 모습을 묻는 말에 “서로 축하한다고 했던 것 같다”고 말했다.이어 “당일날은 늦어서 아들이 상은 못 보고 다음 날 아들이 보고 ‘축하한다’고 해줬다”라며 “이게 상이냐고 하더라”며 웃었다.손예진은 “각자 팀들이 있었고, (현빈은) ‘하얼빈’ 팀과 늦게까지 회포를 풀고 그래서 다음 날에 ‘와, 이런 일이 있다니’ 했다”라며 “사실 상상하지 않았다, 그래서 이런 꿈 같은 일이 우리 부부에게 일어나다니 생각하면서 둘이 포옹하고 너무너무 감사한 일이라고 자축했던 것 같다”고 밝혔다.또한 아들의 반응에 대해 “지금은 아직 아이니까 잘 모르는데 시간이 지나서 그 장면을 보여주고 싶다”라며 “지금은 엄마 아빠를 아주 우습게 보지만 그때 되면 우러러보지 않겠나”라며 너스레를 떨었다.한편 이날 핸드프린팅 행사에는 지난해 개최된 제46회 청룡영화상 수상자 배우 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석했다.제47회 청룡영화상은 오는 25일 여의도 KBS홀에서 열린다.온라인뉴스부