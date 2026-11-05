서인영 “안 좋은 기억 다 뺐다”…이혼 2년 만에 재혼 상대 누구

유튜브 ‘서인영’ 캡처

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그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영(42)이 오는 12월 26일 재혼한다. 상대는 6세 연상의 기업 대표로, 두 사람은 교회에서 소규모 결혼식을 올릴 예정이다.서인영은 지난 4일 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에 공개된 영상에서 재혼 소식을 직접 알렸다.이날 영상에는 서인영이 가족들과 김장을 준비하는 모습이 담겼다. 제작진과 식사하던 서인영은 갑자기 “나 26일 날 결혼해”라고 말했다. 제작진이 “11월?”이라고 되묻자 그는 “12월. 시간 빼”라고 답했다.결혼식은 가까운 지인들만 초대해 간소하게 치를 계획이다. 서인영은 “교회에서 조그맣게 할 것”이라며 “축가도 뺐고, 꽃도 다 뺐다. 안 좋은 기억은 다 뺐다”고 밝혔다.서인영의 어머니 역시 “허례허식은 필요 없다. 잘 사는 게 중요한 거지 결혼식은 아무 소용없다”며 딸의 결혼을 응원했다.하객으로는 쥬얼리 멤버들과 가수 린 등 가까운 지인들이 참석할 예정이다. 결혼식 사회자는 아직 정해지지 않았다. 제작진이 코미디언 이재율을 추천하자 서인영과 어머니는 긍정적인 반응을 보였다.서인영의 예비 신랑은 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)의 최지훈 대표다. 1978년생인 최 대표는 1984년생인 서인영보다 6세 연상으로, 두 사람은 지인의 소개로 만나 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다.앞서 서인영은 지난 6월 올해 하반기 결혼을 계획하고 있다고 밝힌 바 있다.서인영은 2023년 2월 비연예인 사업가와 결혼했으나 이듬해 협의 이혼했다. 이후 새로운 인연을 만난 그는 첫 결혼 이후 약 3년 10개월 만에 다시 결혼식을 올리게 됐다.온라인뉴스부