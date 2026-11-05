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“딸은 메타, 아들은 엔비디아”…용돈 1만달러 받는 여배우

입력 :2026-11-05 10:08:07
수정 :2026-11-05 10:08:59
유튜브 ‘여배우셋’ 캡처
유튜브 ‘여배우셋’ 캡처


배우 김보연이 세계적인 정보기술(IT) 기업 메타와 엔비디아에 재직 중인 자녀들의 근황을 공개했다.

지난 4일 유튜브 채널 ‘찐 여배우들’에는 배우 김영란, 이경진, 안소영 등이 패션쇼에 참석한 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

영상에서 세 사람은 패션쇼를 기다리던 중 동료 배우 김보연을 만나 자녀들의 근황을 물었다.

김보연은 미국에서 생활하는 자녀들이 최근 한국을 방문했다며 “아이들이 뉴욕, 시애틀에서 한꺼번에 다 왔다”고 말했다. 자녀들도 이날 패션쇼에 함께 참석했다고 전했다.

안소영이 자녀들의 직장을 묻자 김보연은 “딸은 페이스북, 메타. 아들은 엔비디아”라고 답했다.

이에 동료 배우들은 “그럼 엄마 용돈도 줘?”라고 물었다. 김보연은 “1년에 1만 달러밖에 안 준다”고 웃으며 “이제 애들 신경 안 쓰니 살 것 같다”고 말했다.

한편 김보연은 첫 남편과 이혼한 뒤 2004년 배우 전노민과 재혼했으나 2012년 협의 이혼했다.

온라인뉴스부
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