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이찬혁, ‘열애설’ 그녀와 손 잡고 스윙댄스…이수현 반응은

입력 :2026-11-05 14:03:00
수정 :2026-11-05 14:03:00
그룹 ‘악뮤’ 이찬혁과 배우 이수현. 자료 : MBC
그룹 ‘악뮤’ 이찬혁과 배우 이수현. 자료 : MBC


그룹 ‘악뮤’ 이찬혁이 방송에서 자신과 한때 열애설이 보도됐던 배우와 함께 춤을 추는 모습이 공개돼 이목을 끌고 있다.

이찬혁은 지난달 31일 방송된 MBC ‘전지적 참견 시점’에서 악뮤가 설립한 독립 레이블 ‘영감의 샘터’의 일상을 공개했다.

악뮤 멤버들과 직원들은 근무 시간에 다 함께 스윙댄스를 배우는 ‘스포츠 데이’에 참여했는데, 파트너를 바꿔가며 춤을 추는 과정에서 배우 하지수가 등장했다. 이찬혁은 하지수의 손을 잡고 춤을 이어갔다.

1995년생으로 이찬혁보다 1세 연상인 하지수는 2023년 6월 프로젝트 그룹 이찬혁비디오의 앨범 ‘우산’ 타이틀곡 ‘춤’ 뮤직비디오에 출연했다.

이후 지난해 1월 이찬혁과 하지수의 열애설이 불거졌지만, 당시 이찬혁의 소속사였던 YG엔터테인먼트와 하지수의 소속사는 “확인이 불가하다”고 밝혔다.

하지수는 지난 4월 공개된 악뮤 정규 4집 선공개곡 ‘소문의 낙원’ 뮤직비디오에도 얼굴을 비췄다.

하지수는 이수현과도 친분이 있다. 하지수가 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 ‘소문의 낙원’ 뮤직비디오 촬영 현장 사진을 올리자 이수현은 “세상에서 젤 사랑스러운 핑크요정”이라는 댓글을 남겼다.

온라인뉴스부
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