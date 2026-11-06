하지원, 성시경과 을지로 데이트 ‘포착’…“단둘이 술마셔”

유튜브 ‘하지원입니다’ 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 성시경과 하지원이 처음 만난 계기는? 라디오 유튜브

가수 성시경이 배우 하지원의 자연스러운 스킨십에 남성들이 오해할 수 있다며 장난스럽게 경고했다.지난 5일 유튜브 채널 ‘26학번 지원이요’에는 ‘지원이가 해림이가 되어 성시경과 나눈 진솔 토크’라는 제목의 영상이 공개됐다.라디오에서 처음 만난 두 사람은 이후 성시경의 유튜브 채널을 통해 재회했고, 이번 을지로에서의 만남이 벌써 네 번째 만남이라고 전해져 눈길을 끌었다.하지원은 성시경을 초대한 이유에 대해 “데이트를 하면 누구랑 하고 싶을까? 나의 ‘26학번’ 마지막 데이트는 성시경이다”라고 밝혀 성시경을 당황하게 했다.영상에서 성시경은 “우리 마지막으로 술을 마셨을 때 누나, 동생하고 말 놓기로 했는데 오늘 들어오자마자 존댓말을 하길래 ‘아, 이거 힘들다’라고 생각했다”고 말했다.이에 하지원은 웃음을 터뜨리며 성시경의 팔을 가볍게 쳤다.그러자 성시경은 “어깨 치는 거 많이 하지 마라. 남자들 속는다. 위험한 버릇이다”라며 농담을 건넸다.이어 “의도를 갖고 한다고 생각하진 않지만”이라고 덧붙이자 하지원은 “많이 배운다. 진땀 났다”며 웃었다.성시경은 “아무튼 편하게 하라”며 하지원에게 말을 놓자고 제안했다. 1978년생인 하지원이 “우리가 한 살 차이인가”라고 묻자 1979년생인 성시경은 “나는 1979년 4월에 태어났다. 편하게 하자”고 답했다.온라인뉴스부