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김구라, 드디어 며느리 보나…아들 그리 결혼설에 입 열었다

입력 :2026-11-07 06:33:07
수정 :2026-11-07 06:33:07
유튜브 채널 ‘김그리’ 캡처
유튜브 채널 ‘김그리’ 캡처


방송인 김구라가 아들 그리의 결혼설을 언급했다.

지난 6일 유튜브 채널 ‘김그리’에는 ‘에피소드 1. 김구라 매니저’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김구라는 “사람들이 나한테 ‘동현이 결혼하냐’라고 다 물어보는데 난 신경도 안 쓴다”고 말했다.

그러면서 “무슨 결혼이냐. 나도 여자친구 만나봤고 같이 여행도 가고 그랬는데 지금 나이도 있고”라고 털어놨다.

이에 그리는 “결혼을 긍정적으로 생각하면서 만나고 있다. 내가 잘해야 한다”고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘김그리’ 캡처
유튜브 채널 ‘김그리’ 캡처


유튜브 채널 ‘김그리’ 캡처
유튜브 채널 ‘김그리’ 캡처


김구라는 “살다가도 이혼하는 판인데 지금 어쨌든 최선을 다해서 열심히 만나면 좋은 결과가 있는 거지. 안 그러냐”고 말했다.

앞서 그리는 지난 5일 방송된 E채널 예능 프로그램 ‘서인영의 유행꼰대’에 출연해 여자친구와의 결혼을 언급해 화제를 모았다.

당시 그리는 “여자친구와 만난 지 꽤 됐고 군대도 기다려 줬다”며 “결혼 준비하고 있다”고 밝혔다.

그리는 어린 시절부터 김구라와 함께 다양한 프로그램에 출연하면서 얼굴을 알렸다.

2015년부터 래퍼이자 방송인으로 활동을 이어왔다. 지난 1월 해병대 복무를 마치고 전역했다.

온라인뉴스부
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