기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘불륜의혹’ 양홍원, 결혼식 사진 삭제하더니…찜질방서 포착

입력 :2026-11-09 09:24:56
수정 :2026-11-09 09:24:56
양홍원 인스타그램
양홍원 인스타그램


래퍼 양홍원이 불륜 의혹을 해명한 이후 지인들과 함께한 근황을 공개했다.

양홍원은 지난 8일 자신의 인스타그램에 “나의 형님이 나를 가르치시기를 두 명의 아우가 있다면 바위도 가른다고 하셨다”는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 양홍원이 지인들과 함께 찜질방 흡연실에 있는 모습이 담겼다. 양홍원은 담배를 입에 문 채 카메라를 바라보고 있다.

양홍원은 2024년 11월 모델 원현주와의 사이에서 딸을 얻었다. 두 사람은 지난 5월부터 유튜브 채널 ‘양홍원의 육아일기’를 통해 육아 일상을 공개했으며, 지난 10월 결혼식을 올렸다.

그러나 결혼 직후 양홍원은 불륜 의혹에 휩싸였다. 지난달 23일 한 누리꾼이 양홍원이 아내가 아닌 다른 여성과 모텔에 갔다고 주장하면서 논란이 불거졌다.

이에 양홍원 소속사는 해당 주장이 사실과 다르다며 폭로자를 공갈, 스토킹처벌법 위반, 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소했다고 밝혔다. 불륜 상대로 지목된 여성 역시 의혹을 부인하며 폭로자를 형사 고소했다고 전했다.

논란 이후 원현주는 SNS 게시물을 모두 삭제했고, 양홍원도 결혼식 관련 게시물을 내렸다.

이후 폭로자는 지난달 29일 한 유튜브 채널에 출연해 양홍원에게 돈을 빌리려던 과정에서 감정이 상해 불륜 의혹을 제기했다고 밝혔다. 그는 양홍원의 아내에게도 사과했다.

양홍원은 해당 인터뷰가 공개된 지 이틀 만에 서울 홍대의 한 클럽에서 포착됐으며, 이후에도 SNS를 통해 일상을 공개하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
양홍원에 대한 불륜 의혹을 제기한 폭로자가 밝힌 의혹 제기 이유는?
인기기사
로제, LACMA 아트+필름 갈라 참석
비앙카 센소리, 파격적인 밀착 의상
‘블핑 제니’ 뽐낸 과감 비키니 자태
“107년간 이런 지진은 처음” 한밤중 日 덮친 ‘공포’…“또 터질 수도” 경고

“107년간 이런 지진은 처음” 한밤중 日 덮친 ‘공포’…“또 터질 수도” 경고
‘박수홍♥’ 김다예, 딸에 ‘명품 패딩’ 입히자…또 논란 터졌다

‘박수홍♥’ 김다예, 딸에 ‘명품 패딩’ 입히자…또 논란 터졌다
브라이언, 연상 女연예인과 비밀 연애 들통…“애정표현 강렬”

브라이언, 연상 女연예인과 비밀 연애 들통…“애정표현 강렬”
“북한군 보러 왔어요” 우르르 몰려갔는데…지금은 못 보는 이유

“북한군 보러 왔어요” 우르르 몰려갔는데…지금은 못 보는 이유
“주식하다 10㎏ 빠졌다”…평생 모은 5억 투자한 직장인 “4억 5000만원 증발”

“주식하다 10㎏ 빠졌다”…평생 모은 5억 투자한 직장인 “4억 5000만원 증발”
‘줄기세포 논문조작’ 황우석 박사, 한국 국적 상실했다…UAE 국적 취득

‘줄기세포 논문조작’ 황우석 박사, 한국 국적 상실했다…UAE 국적 취득
‘김장훈♥이소라 열애설’ 전말…“손잡고 대학로 걸었다”

‘김장훈♥이소라 열애설’ 전말…“손잡고 대학로 걸었다”
2026년 11월 9일

2026년 11월 9일
70대 노모 무자비 폭행하고 곡괭이로 위협한 패륜아들 ‘감형’

70대 노모 무자비 폭행하고 곡괭이로 위협한 패륜아들 ‘감형’
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘하정우♥’ 차정원 “행복”…결혼식 현장 사진 공개했다

    ‘하정우♥’ 차정원 “행복”…결혼식 현장 사진 공개했다

  2. 백종원 뭐하고 사나 봤더니…“오토바이 타고 피자 배달”

    백종원 뭐하고 사나 봤더니…“오토바이 타고 피자 배달”

  3. “함께할 시간 365일 남아”…BTS 지민, 안타까운 소식 전해졌다

    “함께할 시간 365일 남아”…BTS 지민, 안타까운 소식 전해졌다

  4. 하지원, 성시경과 을지로 데이트 ‘포착’…“단둘이 술마셔”

    하지원, 성시경과 을지로 데이트 ‘포착’…“단둘이 술마셔”

  5. 신동엽, 잘생긴 아들 깜짝 공개…서울대 딸까지 ‘훈훈한 가족사진’

    신동엽, 잘생긴 아들 깜짝 공개…서울대 딸까지 ‘훈훈한 가족사진’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
로제, LACMA 아트+필름 갈라 참석

로제, LACMA 아트+필름 갈라 참석

가수 로제가 7일(현지 시간), 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 로스앤젤레스 카운티 미술관에서 열린 제15회 LACMA 아트 앤
비앙카 센소리, 파격적인 밀착 의상

비앙카 센소리, 파격적인 밀착 의상

비앙카 센소리가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 이지(Yeezy) 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연