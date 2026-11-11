‘징맨’ 황철순 충격 근황…“뇌수막염에 기억상실, 12kg 빠져”

황철순 인스타그램

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tvN ‘코미디빅리그’의 ‘징맨’으로 알려진 피트니스 선수 황철순이 쯔쯔가무시병에 걸린 뒤 뇌수막염으로 입원 치료를 받은 사실을 공개했다.황철순은 지난 10일 자신의 SNS에 “강아지와 여행 갔다 쯔쯔가무시라는 진드기 바이러스에 감염돼 기억상실과 함께 뇌수막염으로 보름을 입원했다”고 밝혔다.이어 “12㎏이 날아가고 퇴원 후 골반 뼈 조각을 떼어 조직검사를 했는데 또 2주간 운동, 사우나 금지”라며 “골수검사까지 한 달 추가로 운동 금지”라고 전했다.그는 “이 정도면 병원과 정부가 합작으로 나를 은퇴시킬 음모가 분명하다”고 농담을 던지면서도 “세상은 아직 내가 불사조인지 모르는 것 같다. 얼마나 더 세게 변할지 벌써부터 감도 안 온다”며 회복 의지를 드러냈다.쯔쯔가무시병은 쯔쯔가무시균에 감염된 털진드기 유충에 물려 발생하는 급성 발열성 질환이다. 바이러스가 아닌 세균 감염으로 발생하며, 드물게 뇌수막염 등 심각한 합병증을 일으킬 수 있다.한편 황철순은 피트니스 선수로 활동하며 tvN 예능 프로그램 ‘코미디빅리그’에서 ‘징맨’으로 얼굴을 알렸다.온라인뉴스부