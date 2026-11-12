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장서희, 탁재훈과 ‘베드신’ 찍나…“시키는 대로 하겠다”

입력 :2026-11-12 17:17:48
수정 :2026-11-12 17:17:48
배우 장서희가 방송인 탁재훈에게 베드신 러브콜을 보내 눈길을 끈다. 유튜브 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처
배우 장서희가 방송인 탁재훈에게 베드신 러브콜을 보내 눈길을 끈다. 유튜브 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처


배우 장서희가 방송인 탁재훈에게 베드신 러브콜을 보내 눈길을 끈다.

장서희는 지난 11일 공개된 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에 출연해 탁재훈과 다양한 이야기를 나눴다.

영상에서 장서희는 탁재훈이 베드신에 대해 언급하자 “자신이 없다”며 “대역을 써야 할 것”이라고 말했다.

유튜브 ‘노빠꾸탁재훈’ 장서희
유튜브 ‘노빠꾸탁재훈’ 장서희


이에 탁재훈은 “대역이 어디 있냐”라며 “요즘은 다 해야 한다. 예전에 대역을 썼냐”고 물었다.

장서희는 “사실 나이가 어리면 했겠는데, 지금 하면 주책이라 할 것 같다”고 했다.

유튜브 ‘노빠꾸탁재훈’ 장서희
유튜브 ‘노빠꾸탁재훈’ 장서희


이를 들은 탁재훈은 “중년의 베드신이 더 느낌 있고 더 섹시할 수 있다”고 말했다.

그러자 장서희는 “그럼 같이 하자”고 말해 탁재훈을 당황하게 했다.

탁재훈은 “나중에 나 죽이는 거 아니냐”라며 너스레를 떨었다.

그런가 하면 장서희는 탁재훈에게 어울리는 배역에 대해서도 말했다.

그는 “내가 감독이라면 탁재훈을 일일드라마 속 베짱이 남편 역으로 캐스팅할 것”이라고 했다.

이에 탁재훈은 “아니다. 나는 베드신을 하고 싶다”고 했고, 장서희는 “하겠냐”고 물었다.

탁재훈은 “자신 있냐”고 되물었고, 장서희는 “시키는 대로 하겠다”고 답해 눈길을 끌었다.

유튜브 ‘노빠꾸탁재훈’ 장서희
유튜브 ‘노빠꾸탁재훈’ 장서희


영상에서는 장서희의 이상형도 언급됐다. 탁재훈이 “장서희의 이상형이 우락부락하게 생긴 남자라더라”라고 하자, 장서희는 “재밌는 남자”라며 “우락부락이 어떤 의미냐면 남자답게 생긴 사람”이라고 설명했다.

이어 “요즘 꽃미남들이 되게 많지 않냐”라며 “제가 옛날 사람인가, 그것보다는 남자는 남자답고 남성미 있는 스타일이 좋다”고 했다.

유튜브 ‘노빠꾸탁재훈’ 장서희
유튜브 ‘노빠꾸탁재훈’ 장서희


탁재훈이 “연예인을 사귄 적 있냐”고 묻자 장서희는 “썸 탄 적은 있다”고 대답했다.

“연예인을 사귄다면 누구랑 사귀고 싶냐”는 질문에는 “탁재훈씨”라고 장난을 쳐 웃음을 안겼다.

한편 장서희는 1989년 MBC 공채 탤런트로 데뷔해 ‘인어 아가씨’ ‘아내의 유혹’ ‘뻐꾸기 둥지’ 등에 출연했다. 현재 KBS2의 일일극 ‘욕망의 덫’에 출연 중이다.

온라인뉴스부
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