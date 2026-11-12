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“감사합니다”…‘조폭 연루 의혹’ 조세호, 새 출발 알렸다

입력 :2026-11-12 17:30:40
수정 :2026-11-12 17:30:40
방송인 조세호 인스타그램 캡처
방송인 조세호 인스타그램 캡처


방송인 조세호가 유튜브 채널을 열고 첫 촬영을 마친 소감을 전했다.

12일 조세호는 인스타그램을 통해 “‘모르는데 어떻게 가요?’ 1화 촬영 잘하고 왔다”며 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 조세호가 양복을 입고 카메라를 응시하고 있는 모습이 담겼다.

방송인 조세호 인스타그램 캡처
방송인 조세호 인스타그램 캡처


조세호는 “많은 분이 사연을 보내주셨다. 감사드린다”며 “잘 준비해서 다음 주 목요일 오후 6시에 업로드하겠다”고 전했다.

앞서 조세호는 유튜브 채널 ‘모르는데 어떻게 가요’를 열고 새로운 출발을 알렸다.

조세호는 지난해 12월 조직폭력배와 친하게 지내며 돈을 받고 조직폭력배가 운영하는 가게를 홍보해 주고 있다는 의혹에 휩싸였다.

당시 조세호는 넷플릭스 예능 ‘도라이버’를 제외한 ‘유퀴즈 온 더 블록’ 등 모든 방송에서 하차하고 활동하지 않아 왔다.

온라인뉴스부
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