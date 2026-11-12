[포토] 블핑 지수, 학위수여식 빛낸 ‘우정 패션’

1 / 7 그룹 블랙핑크 지수가 12일 서울 서대문구 이화여대 김영의홀에서 열린 델핀 아르노 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)의 명예박사 학위수여식에 참석하고 있다. 2026.11.12

공동취재 그룹 블랙핑크 지수가 12일 서울 서대문구 이화여대 김영의홀에서 열린 델핀 아르노 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)의 명예박사 학위수여식에 참석하고 있다. 2026.11.12

공동취재 그룹 블랙핑크 지수가 12일 서울 서대문구 이화여자대학교 음악관 김영의홀에서 열린 델핀 아르노 크리스챤 디올 꾸뛰르 회장 겸 최고경영자(CEO)의 명예경영학박사학위 수여식에 참석해 축하하고 있다. 2026.11.12

공동취재 디올 글로벌 앰버서더인 배우 겸 블랙핑크 멤버 지수가 12일 서울 서대문구 이화여자대학교 김영의홀에서 열린 델핀 아르노 크리스챤 디올 최고경영자(CEO) 명예박사 수여식에 참석해 환호하고 있다. 2026.11.12

공동취재 디올 글로벌 앰버서더인 배우 겸 블랙핑크 멤버 지수가 12일 서울 서대문구 이화여자대학교 김영의홀에서 열린 델핀 아르노 크리스챤 디올 최고경영자(CEO) 명예박사 수여식에 참석해 사진 촬영하고 있다. 2026.11.12

공동취재 그룹 블랙핑크 지수가 12일 서울 서대문구 이화여대 김영의홀에서 열린 델핀 아르노 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)의 명예박사 학위수여식에 참석하고 있다. 2026.11.12

공동취재 그룹 블랙핑크 지수가 12일 서울 서대문구 이화여대 김영의홀에서 열린 델핀 아르노 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)의 명예박사 학위수여식에 참석하고 있다. 2026.11.12

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 지수가 참석한 행사는 무엇인가? 박사학위 수여식 패션쇼

블랙핑크 지수가 12일 델핀 아르노 크리스챤 디올 회장 겸 최고경영자(CEO)의 박사학위 수여식에서 입은 ‘디올 패션’이 눈길을 끌고 있다.이날 이화여대에서 열린 학위 수여식에서 디올의 패션·뷰티 글로벌 앰배서더인 블랙핑크 지수가 참석해 자리를 빛냈다. 지수는 사랑스러운 분위기의 화이트 크롭 재킷에 블랙 미니스커트를 매치하고, 디올의 상징적인 레이디 디올 백으로 포인트를 더했다. 세련된 스타일링을 선보이며 디올의 ‘얼굴’다운 존재감을 드러냈다.지수가 입은 재킷은 신상품인 화이트 울 실크 스트레이트 크롭 재킷으로 보인다.디올 레이디백은 각진 모양에 까나쥬 퀼팅 디자인, 손잡이에 달린 메탈 소재의 ‘D.I.O.R’ 참 장식이 특징인 가방이다. 영국 다이애나 왕세자비가 공식 석상에서 애용하면서 가방에 ‘레이디 디올’이라는 이름이 붙여졌다.지수는 2021년 3월 디올의 공식 글로벌 앰배서더로 발탁된 후 주요 캠페인에 꾸준히 참여하고 있다. 올해 9월에는 파리 패션위크에서 열린 디올의 2027 SS(봄·여름) 여성 컬렉션 쇼에 참여해 화제를 모았다.온라인뉴스부