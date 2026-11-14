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주진모♥민혜연, 결혼 7년 만에 부모 된다…“임신 초기”

입력 :2026-11-14 19:12:42
수정 :2026-11-14 19:12:42
유튜브 ‘의사혜연’ 캡처
유튜브 ‘의사혜연’ 캡처


배우 주진모(52)와 가정의학과 전문의 민혜연(41) 부부가 결혼 7년 만에 부모가 된다.

14일 주진모 소속사 KHS에이전시는 “민혜연이 임신한 것이 맞다”며 “다만 아직 임신 초기인 만큼 조심스러운 단계라 구체적인 이야기를 드리기 어렵다”고 밝혔다.

두 사람은 2019년 결혼했으며, 결혼 7년 만에 첫 임신 소식을 전하게 됐다.

주진모는 1999년 영화 ‘댄스 댄스’로 데뷔해 영화 ‘미녀는 괴로워’, ‘쌍화점’, 드라마 ‘기황후’ 등에 출연했다. 2019년 드라마 ‘빅이슈’ 이후에는 연기 활동을 쉬고 있다.


온라인뉴스부
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주진모와 민혜연 부부는 결혼 몇 년 만에 첫 임신 소식을 전했는가?
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