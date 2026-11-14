주진모♥민혜연, 결혼 7년 만에 부모 된다…“임신 초기”

주영훈 “전 여친과 학부모로 재회…우리 딸과 그 집 아들이 짝꿍”

작곡가 주영훈이 과거 교제했던 연인과 자녀들의 학교에서 학부모로 재회한 사연을 공개했다. 지난 13일 유튜브 채널 ‘이선정의 선정하기’에는 ‘주영훈X윤정수와 밥먹다 탈탈 털린 날’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 주영훈은 이선정, 윤정수와 식사하며 과거 연애사와 세 딸의 근황을 전했다. 주영훈은 “요즘은 유튜브에 옛날 게 다 뜬다”며 큰딸이 “아빠 옛날에 누구랑 사귀었어?”라고 묻기도 한다고 털어놨다. 이어 “활동하던 사람들이 이제 나이가 다 드니까 다 학부형으로 만나게 되더라”며 과거 인연과 뜻밖의 장소에서 재회한 경험을 밝…