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주진모♥민혜연, 결혼 7년 만에 부모 된다…“임신 초기”
입력 :2026-11-14 19:12:42
수정 :2026-11-14 19:12:42
배우 주진모(52)와 가정의학과 전문의 민혜연(41) 부부가 결혼 7년 만에 부모가 된다.
14일 주진모 소속사 KHS에이전시는 “민혜연이 임신한 것이 맞다”며 “다만 아직 임신 초기인 만큼 조심스러운 단계라 구체적인 이야기를 드리기 어렵다”고 밝혔다.
두 사람은 2019년 결혼했으며, 결혼 7년 만에 첫 임신 소식을 전하게 됐다.
주진모는 1999년 영화 ‘댄스 댄스’로 데뷔해 영화 ‘미녀는 괴로워’, ‘쌍화점’, 드라마 ‘기황후’ 등에 출연했다. 2019년 드라마 ‘빅이슈’ 이후에는 연기 활동을 쉬고 있다.
온라인뉴스부
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주진모와 민혜연 부부는 결혼 몇 년 만에 첫 임신 소식을 전했는가?