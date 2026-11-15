임예진, 5천만원에 산 제주 땅 “현재 지분 가치 82만원”

유튜브 채널 ‘임예진아이씨’ 캡처

유튜브 채널 ‘임예진아이씨’ 캡처

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배우 임예진이 약 15년 전 노후 대비를 위해 5000만원을 주고 매입한 제주도 땅이 약 82만원으로 가치가 떨어져 속상함을 드러냈다.지난 12일 유튜브 채널 ‘임예진아이씨’에는 ‘‘15년 전 안 보고 산 제주 땅을 찾아서 떠난 임예진아씨’라는 제목의 영상이 공개됐다.임예진은 십수년 전 사놓고 한번도 직접 확인하지 않았던 땅이 있다며 찾아가기로 했다.임예진은 당시 믿고 지내던 지인이 제주도 땅을 산다는 이야기를 듣고 투자를 결정했다고 설명했다. 그는 “나도 바로 붙어 있는 걸로 사달라고 해서 5000만원어치를 샀다”면서 토지 현장을 직접 보지 않은 채 매입했다고 털어놨다.노후를 위해 보유하고 있다가 자녀의 결혼 자금으로 쓰거나 필요할 때 매각할 생각이었다고 덧붙였다.막상 찾아가 살펴본 토지는 기대와 달랐다.일단 현장으로 들어갈 수 있는 뚜렷한 진입로가 보이지 않았다. 임예진은 “택지라고 했는데?”라며 당황해했다.인근 사무실 관계자는 해당 지역에 대해 “여기는 석산(돌산)”이라며 “땅값이 많이 싸고 들어올 게 아무것도 없다”라고 설명했다.토지 가격 역시 평당 10만원 수준일 것이라고 추산했다. 임예진은 눈을 질끈 감으며 허탈한 표정을 감추지 못했다.등기 서류를 확인했을 때는 예상치 못한 사실이 추가로 드러났다. 등기 서류에는 해당 토지의 등기명의인이 178명을 초과하는 것으로 기재돼 있었다. 1400평 규모의 땅을 다수의 소유자가 지분 형태로 나눠 가진 것이었다.현장 관계자가 언급한 평당 10만원을 기준으로 지분율을 계산하면 임예진이 보유한 지분 가치는 약 82만원 수준이었다. 다만 이는 공식 감정평가나 실제 거래가격이 아니라 현장에서 언급된 추정 가격을 바탕으로 계산한 액수다.임예진은 결국 부동산 전문가인 지인에게 전화를 걸어 토지 상황과 공동소유 구조를 설명했다. 지인은 이를 듣고 “기획부동산에 속아서 산 것”이라고 판단하며 “팔리지도 않는다. 도대체 그런 걸 왜 샀냐. 잊어버려라. 안 잊어버리면 혈압약 먹어야 한다”고 직설적으로 말했다.임예진은 지인의 권유만으로 현장을 확인하지 않고 토지를 매입했던 당시를 떠올리며 뒤늦게 자신의 투자 상황을 확인하게 됐다.온라인뉴스부