“日 가족여행서 온천 입장 제한당해” 폭로…개리, 무슨 일

유튜브 채널 ‘강개리’ 캡처

유튜브 채널 ‘강개리’ 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 개리가 일본 온천 이용에 제약을 받은 이유는? 타투 래시가드

그룹 리쌍 출신 개리가 타투 때문에 일본 온천을 즐기지 못한 아쉬움을 털어놨다.지난 13일 유튜브 채널 ‘강개리’에는 ‘큐슈에서 보낸 낭만 가득 가족 여행’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 개리는 아내, 아들 하오와 함께 일본 규슈로 가족 여행을 떠났다. 세 사람은 머물기로 한 호텔을 둘러보며 만족감을 보였다.식사한 세 사람은 함께 야외 온천 수영장을 찾았다.개리는 “온천물로 수영하는 거다”며 즐거워했고 아내 역시 “따뜻하다. 좋다”며 만족감을 드러냈다.그러면서 ‘타투 때문에 다른 온천을 이용하지 못해서 아쉽다’는 자막으로 아쉬움을 표현했다.영상 속 개리는 래시가드를 입고 수영장을 이용했다.온라인뉴스부