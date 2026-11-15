“대통령도 음주운전” 고경표 팬덤 입장문?…“제정신이냐” 발칵

배우 고경표. 씨엘엔컴퍼니 제공

디시인사이드 고경표 갤러리 캡처

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배우 고경표의 음주운전 사고와 관련해 온라인 팬 커뮤니티에서 이재명 대통령의 과거 음주운전 전력을 거론하며 형평성 문제를 제기하는 입장문이 등장했다. 그러나 해당 글이 팬덤 전체의 공식 입장인지 확인되지 않은 데다, 갤러리 내부에서도 황당하다는 반응이 나오면서 오히려 역풍을 맞고 있다.지난 14일 디시인사이드 고경표 갤러리에는 ‘고경표 배우 음주사태 관련 고경표 갤러리 공식 입장문입니다’라는 제목의 글이 올라왔다.해당 입장문은 ‘고경표 갤러리 일동’이라는 이름으로 “저희들이 응원하는 배우가 음주운전이라는 중대한 사회적 문제로 인해 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다. 음주운전은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없는 명백한 잘못이며 이에 대한 비판과 책임은 마땅히 받아들여야 한다”고 시작한다.이어 “다만 대한민국의 현직 대통령인 이재명 대통령 역시 과거 음주운전 전력이 있으며, 총 4건의 전과에도 불구하고 국민의 선택을 받아 대통령에 당선된 바 있다”면서 “국가의 최고 권력자인 대통령에게도 허용된 재기의 기회가 일개 배우에게는 허용되지 않아야 할 이유가 무엇인지 묻고 싶다”고 문제를 제기했다.그러면서 “국가를 대표하는 대통령도 과거의 음주운전 전력으로 인해 현재의 지위와 활동을 부정당하지 않는 상황에서, 배우라는 이유만으로 더욱 엄격한 잣대를 적용하고 활동 중단이나 사실상의 퇴출을 요구하는 것이 과연 형평성에 부합하는지 의문”이라며 고경표에 대한 과도한 비난과 이중잣대에 반대한다고 밝혔다.그러나 해당 게시물은 갤러리 운영진이 공식적으로 올린 글이 아닌 일반 회원이 게재한 것으로 실제로 작성자가 팬들을 대표할 권한을 부여받았는지, 게시물을 올리기 전 회원들의 의견을 수렴했는지 등은 확인되지 않았다.일부 갤러리 이용자들 사이에서도 해당 글을 두고 “제정신이냐”, “고도의 안티 팬이다” 등 황당하다는 반응이 나왔다.한편 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 도로 작업 중이던 청소차를 들이받는 사고를 냈다.경찰의 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 0.150%로, 운전면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 수준이었다.이 사고로 청소업체 소속 60대 직원 1명이 통증을 호소하는 등 경상을 입었으며, 청소차량도 일부 파손됐다.고경표의 소속사 씨엘엔컴퍼니는 사고 이후 공식 입장을 내고 “음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다”고 밝혔다.이어 “고경표는 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다”며 “향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다”고 전했다.온라인뉴스부