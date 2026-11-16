공유, 하필 송혜교 앞에서 이병헌 언급…“울컥했어?” 유재석 센스

유튜브 ‘뜬뜬’ 캡처

유튜브 ‘뜬뜬’ 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 공유가 넷플릭스 행사에서 느낀 감정은 무엇인가? 나이 든 느낌 불편한 느낌

배우 공유가 송혜교 앞에서 그의 옛 연인인 이병헌을 언급한 장면이 온라인에서 화제를 모으고 있다.지난 14일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에 공개된 웹예능 ‘핑계고’에는 넷플릭스 새 시리즈 ‘천천히 강렬하게’의 주연 배우 송혜교와 공유가 게스트로 출연했다.이날 공유는 최근 참석한 넷플릭스 10주년 행사에서 선배 배우 이정재, 이병헌과 함께했던 일화를 소개했다.공유는 “시상식을 방불케 할 정도로 많은 배우가 모였다”며 “후배들이 선배들에게 인사하러 오는 모습을 보면서 나이가 들었다는 생각이 들었다”고 말했다.이어 “예전에는 그렇게 어려워했던 이정재, 이병헌 선배님이 계신 테이블로 자연스럽게 가서 앉았다”며 “후배들 틈에 있을 때보다 오히려 그 자리가 마음이 편안했다”고 털어놨다.특히 이병헌이 자신에게 드라마와 관련한 질문을 건넸던 순간을 떠올리며 “예전에는 근처에도 못 갈 만큼 어려웠던 선배인데, 이제는 편하게 말을 걸어주시는 게 안락하게 느껴졌다”고 설명했다.공유는 “나도 가끔은 윗사람에게 칭찬받고 싶을 때가 있다”며 “나이를 먹으면서 나잇값을 해야 할 것 같은 부담이 생기는데, ‘잘하고 있어’라는 별것 아닌 말에도 울컥할 때가 있다”고 말했다.그러던 중 공유는 옆에 있던 송혜교에게 “잘하고 있어”라고 말했고, 송혜교는 “고마워”라고 답했다.이를 지켜보던 유재석이 “혜교야, 울컥했어?”라고 묻자 송혜교는 “울컥하진 않았다”고 답해 웃음을 자아냈다.해당 장면이 공개된 뒤 온라인에서는 공유가 송혜교의 옛 연인인 이병헌을 언급했다는 점에 관심이 쏠렸다.송혜교와 이병헌은 2003년 드라마 ‘올인’에 함께 출연하며 연인으로 발전했으나 약 1년 6개월 만에 결별한 바 있다.네티즌들은 “공유가 나중에 괜히 얘기했다고 생각했을 것 같다”, “송혜교 옆에서 이병헌 이야기라니”, “악의 없이 자연스럽게 나온 이야기 같다”, “20년도 더 지난 일인데 신경 쓰지 않을 것 같다” 등 다양한 반응을 보였다.온라인뉴스부