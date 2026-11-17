윤성빈 인스타그램

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 윤성빈이 유튜브 활동을 중단한 기간은? 약 7개월 약 1년

전 스켈레톤 국가대표 윤성빈이 약 7개월 만에 유튜브 활동을 재개한 가운데, 한층 달라진 외모가 화제를 모았다.16일 윤성빈의 유튜브 채널 ‘아이언빈 윤성빈’에는 ‘삶의 80프로가 운동인 사람의 삶’이라는 제목의 영상이 공개됐다.이번 영상은 지난 4월 2일 이후 약 7개월 만에 업로드된 새 콘텐츠다. 윤성빈은 “오랜만에 인사드린다. 그동안 유튜브를 어떻게 풀어갈까 생각했다”라고 말문을 열었다.이어 “제 일상의 80% 이상이 운동이라서 어떤 운동을 하고 스케줄이 어떻게 되는지 영상에 많이 담을 것 같다. 일상을 다양하게 담을 테니 피드백 많이 달라”라며 각오를 다졌다. 이어진 영상은 윤성빈이 운동을 하며 땀을 흘린 모습이었다.팬들은 윤성빈의 컴백에 반가움을 드러낸 한편 달라진 외모에도 관심을 보였다. 한 네티즌은 “형 제발 뭐 하셨는지 알려달라. 잘생겨졌다”라고 물었고 윤성빈은 “쌩유”라며 답을 대신했다. 또 다른 네티즌이 “눈 하지 말지”라고 하자 윤성빈은 “(아)까비”라는 답을 달았다.윤성빈은 과거 강인하고 카리스마 넘쳤던 이미지와는 사뭇 달라진 눈매로 눈길을 끌었다.한편 윤성빈은 지난 2018년 제23회 평창 동계올림픽에서 스켈레톤 남자 금메달을 목에 건 스포스 스타다. 은퇴 후 ‘피지컬: 100’, ‘갈데까지 간다’ 등 예능에서 활약했다.온라인뉴스부