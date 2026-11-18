내년 4월 결혼을 앞둔 가수 겸 화가 솔비가 유튜브 구독자 10만명을 달성했다. 솔비와 그의 예비 남편 배우 이규한. 유튜브 ‘솔비이즈백’ 캡처

내년 4월 결혼을 앞둔 가수 겸 화가 솔비가 유튜브 구독자 10만명을 달성했다. 솔비 인스타그램 캡처

내년 4월 결혼을 앞둔 가수 겸 화가 솔비가 유튜브 구독자 10만명을 달성했다.

유튜브 ‘솔비이즈백’ 이규한

유튜브 ‘솔비이즈백’ 이규한

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내년 4월 결혼을 앞둔 가수 겸 화가 솔비가 유튜브 구독자 10만명을 달성했다. 그는 ‘예비 남편’ 배우 이규한에게 고마움을 드러냈다.솔비는 17일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “드디어 ‘솔비이즈백’ 채널이 2026년 11월 17일 화요일 새벽 2시 45분, 구독자 10만명을 돌파했다”고 알렸다.솔비는 이어 “지금 해외 촬영 중이라 (10만명) 달성 순간에는 아쉽게 자고 있었지만, 구독자분들이 카운트다운을 해주셨다”고 했다.이규한과 손가락으로 ‘10’을 표현한 사진을 올린 솔비는 “오빠에게 근사한 가죽 재킷 꼭 선물하겠다”며 “나의 실버버튼 꿈을 이뤄줘서 고맙다”고 해 훈훈함을 자아냈다.그러면서 “여러분들께서 주신 결혼선물이라 생각하고, 앞으로도 진솔한 모습과 행복하고 즐거운 모습으로 찾아뵙겠다”며 “저희 커플 응원해주시고, 사랑해주셔서 진심으로 감사드린다”고 덧붙였다.KBS Joy·KBS2 예능 프로그램 ‘오래된 만남 추구’를 통해 처음 인연을 맺은 솔비와 이규한은 내년 4월 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다.방송 당시 최종 커플로 이어지지는 않았지만, 방송 이후 관계를 이어가며 연인으로 발전했다.솔비는 이규한과 결혼을 발표한 이후 예비부부의 일상을 담은 영상을 연이어 공개하며 화제를 모았다.두 사람은 영상 속에서 거리낌 없는 애정 표현과 유쾌한 입담을 주고받으며 예비부부다운 달달한 분위기를 자아냈다.이규한은 솔비의 유튜브 채널 성장에 적극적으로 힘을 보탰다. 앞서 공개된 영상에서 이규한은 솔비의 유튜브 채널에 대해 “구독자 엄청 올랐더라. 2배 됐다며”라고 물었다.이에 제작진은 “6만명 넘었다”고 자랑했다.이규한은 ‘실버 버튼’을 언급하며 솔비에게 특별한 약속을 건네기도 했다.그는 “실버 버튼이 10만명이라며. 내가 약속했다. 실버 버튼 받게 해주겠다. 결혼 선물이다”라고 선언했다.이를 들은 솔비는 “오빠가 실버 버튼 받으면 가죽 재킷 사달라면서”라고 폭로해 웃음을 자아냈다.이규한은 구독자를 향해 “가죽 재킷 입고 싶다. 도와달라”고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.온라인뉴스부