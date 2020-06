블랙핑크, BTS도 넘었다… 신곡 공개 32시간 만에 1억뷰

▲ 유튜브에서 1억뷰를 돌파한 블랙핑크의 신곡 ‘하우 유 라이크 댓’의 뮤직비디오 장면. YG엔터테인먼트 제공

블랙핑크가 미국의 유명 토크쇼에서 신곡 무대를 첫 공개했다. 뮤직비디오와 음원도 발표하자마자 전 세계 팬들에게 많은 인기를 얻으며 새로운 기록들을 써 가고 있다.블랙핑크는 26일(현지시간) 미국 NBC ‘더 투나이트 쇼 스타링 지미 팰런’에 화상으로 출연해 이날 발매한 신곡 ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That) 무대를 선보였다.한국적 문양과 고름 등 한복을 차용한 무대의상을 입고 자신감 넘치는 퍼포먼스를 보여 줘 더욱 눈길을 끌었다. 한복 디자인과 노리개는 이들의 뮤직비디오 일부 장면에도 등장해 화제가 됐다.이날 유튜브로도 중계된 지미 팰런 쇼의 무대 영상은 스트리밍 동시 접속자 수가 21만명에 달했다. 지미 팰런은 무대에 앞서 “현재 세계에서 가장 뜨거운 반응을 얻고 있는 그룹”이라면서 “현상(phenomenon)이라는 말로 표현이 되지 않는다. 이 그룹을 위해 새로운 단어를 만들어야 한다”고 소개하기도 했다.지미 팰런은 레이디 가가와의 협업과 빌보드 차트 성과, 소셜네트워크서비스(SNS) 구독자 수 등 블랙핑크가 가진 기록들에 대해 언급하자 제니는 “이런 이야기를 들을 때마다 얼어붙게 된다”면서 “그저 우리를 사랑해 주는 팬들에게 감사한다”고 답했다.‘하우 유 라이크 댓’은 블랙핑크가 1년 2개월 만에 내놓은 신곡으로 오는 9월 나올 정규 1집 수록곡이다. 지난 26일 오후 6시(한국시간) 전 세계 동시 발매된 뒤 60개국에서 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 정상을 차지했고 국내 주요 음원 차트에서도 1위를 기록하며 국내 걸그룹 가운데 사상 최다 지역 1위라는 기록을 세웠다.뮤직비디오는 유튜브에 공개한 지 32시간 만인 28일 오전 2시 23분쯤 조회수 1억건을 돌파했다. 앞서 방탄소년단의 ‘작은 것들을 위한 시’(Boy With Luv)가 37시간 37분 만에 1억뷰를 달성한 것이 종전 최단 시간 기록이다.블랙핑크는 28일 SBS TV ‘인기가요’를 통해 국내 컴백 무대를 갖고 팬들과 만났다.김지예 기자 jiye@seoul.co.kr