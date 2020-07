▲ 걸그룹 블랙핑크

걸그룹 블랙핑크가 신곡 ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That) 뮤직비디오로 유튜브에서 세운 기록들이 기네스 세계기록 5개 부문에 공식 등재됐다.소속사 YG엔터테인먼트 등에 따르면 이 뮤직비디오는 지난달 26일 공개 후 24시간 동안 8630만 조회수를 올리면서 하루 동안 가장 많이 본 유튜브 영상이자 뮤직비디오, 케이팝 그룹 뮤직비디오가 됐다. 이 3개 부문의 종전 기록은 지난해 4월 팝스타 할시가 피처링한 방탄소년단의 ‘작은 것들을 위한 시’(Boy with luv)가 갖고 있었다. 블랙핑크는 뮤직비디오 공개 당시 동시 접속자가 최대 166만명을 기록해 ▲유튜브 영상 프리미어 최다 시청자 ▲유튜브 프리미어 뮤직비디오 중 최다 접속자 등 2개 부문에도 이름을 올렸다.기네스는 “블랙핑크는 (글로벌 음원 플랫폼) 스포티파이에서 가장 많은 팔로어를 가진 여성 그룹이며 유튜브 구독자가 가장 많은 음악 그룹”이라고 소개했다. 블랙핑크의 공식 유튜브 계정 구독자 수는 2일 4000만명을 돌파했다.김지예 기자 jiye@seoul.co.kr