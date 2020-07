정유나 인스타그램 캡처 정유나 인스타그램 캡처

‘리버풀녀’ 정유나가 S라인 몸매를 자랑했다.정유나는 4일 자신의 인스타그램에 “So far I don‘t have any hobby. I just like myself more when I work or study. If there is one thing I want, I want to live a busy life forever” 라는 글과 함께 사진을 공개했다.사진 속 정유나는 화려한 프린팅이 가미된 비키니를 입고 포즈를 취하고 있는 모습이다.구릿빛 피부와 어우러진 비키니 디자인과 잘록한 개미허리가 시선을 사로잡았다.한편, 정유나는 리버풀 유니폼을 입은 화보로 SNS에서 인기를 끌었다.스포츠서울