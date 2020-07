BTS 기록 갈아 치우고 스타일 아이콘으로 케이팝 새 지평 여는 블랙핑크

▲ 케이팝 걸그룹으로는 영미 차트 최고 순위에 오른 블랙핑크는 최근 발매한 신곡 ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That) 무대에서 한복을 응용한 의상을 선보였다.

YG엔터테인먼트 제공